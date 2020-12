Liam in radio con il singolo “Cuori bianchi”

Liam in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Cuori bianchi”: il brano vede il featuring di Care

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “CUORI BIANCHI” (Bit Records), nuovo brano di LIAM che vede il featuring di CARE.

Un cuore bianco è una metafora di purezza per descrivere l’animo cristallino di chi non si lascia turbare dalle parole e dai giudizi altrui, abbracciando senza paura tutto ciò che lo rende instabile, imperfetto, eppure autentico. “CUORI BIANCHI” (feat. CARE), nuovo brano di LIAM, parla di questo, dando voce a tutti quei “cuori bianchi” mossi dall’urgenza di accettare e comunicare il loro mondo.

Spiega LIAM a proposito del nuovo singolo: «Ognuno di noi ha qualcosa da dire, o da scrivere. C’è chi dà peso a questa cosa ogni giorno e sente il bisogno di esporla anche solo a se stesso. Questi siamo noi, i Cuori Bianchi, coloro che si prendono il compito di esporre i propri pensieri astratti, tramite parole concrete».

“CUORI BIANCHI” feat. CARE è disponibile su tutti gli stores digitali al seguente link: https://backl.ink/143365958

Biografia

Simone Vianello, in arte LIAM, nasce il 19 aprile 1997 a Mestre in provincia di Venezia, ed è un compositore, cantante e polistrumentista. Dopo aver ereditato la passione della musica dal padre, sceglie di seguire diverse lezioni private di pianoforte e chitarra, per poi accorgersi della sua dote più promettente: il cantautorato. Comincia a scrivere testi in italiano all’età di 10 anni, per poi essere seguito da un maestro di composizione e armonia a partire dall’Ottobre 2014.

Forma una band nel luglio del 2015, chiamata “Reback”, con la quale si presenta a sagre di paese, contest e altre serate live nei locali del Veneto. Nell’estate del 2017 decide di aprire un nuovo progetto musicale da solista, cominciando a delineare la figura di LIAM: partecipa a contest come “Tour Music Fest”; “Onde Sonore” di Jesolo, dove vince il primo premio come cantante e quello come miglior inedito con il brano “Diario di una comparsa”; e al “Festival Show”, con il brano “Fino alla fine”. A fine 2018 entra in BIT Records e ad oggi ha pubblicato 6 singoli e un album d’esordio dal titolo “Comete”. Colleziona ottimi risultati di stream su Spotify, una costante crescita sui social e molte radio passano i suoi singoli. Durante il primo periodo di lockdown comincia a collaborare con Care (Davide Caregnato), suo amico e collega.

Facebook: https://www.facebook.com/officialpageliam

Instagram: https://www.instagram.com/will.liam.off/