In vacanza su Marte con De Sica e Boldi esce online

De Sica e Boldi “In vacanza su Marte” diretti da Neri Parenti: l’appuntamento con il cinepanettone è on demand il 13 dicembre

A due anni dall’uscita sul grande schermo di ‘Amici come prima’, Christian De Sica e Massimo Boldi tornano, per la prima volta on demand, con ‘In vacanza su Marte‘.

Diretto da Neri Parenti, il cinepanettone – una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Indiana Production e Cattleya – sarà disponibile per il noleggio e acquisto sulle seguenti piattaforme digitali dal 13 dicembre: Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store.

LA STORIA

La storia è ambientata nel 2030 e in vacanza si va su Marte. Dopo aver fatto perdere da anni le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, Fabio (interpretato da Christian De Sica) sta per sposare su Marte la facoltosa Bea. Ma cosa potrebbe succedere se durante un’escursione nello spazio, qualcosa andasse storto e Giulio diventasse di colpo un arzillo vecchietto (interpretato da Massimo Boldi)? Tra esilaranti imprevisti e divertenti equivoci, Fabio si ritrova a fare i conti con un figlio settantenne e un matrimonio che rischia di saltare.

Al fianco di De Sica e Boldi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ci sono Lucia Mascino, Paola Minaccioni, Herbert Ballerina, Denise Tantucci, Fiammetta Cicogna, Francesco Bruni, Alessandro Bisegna e con Milena Vukotic.