Il Conte Biagio pubblica il video di “Sigaretta”

Fuori il video per Sigaretta, il nuovo singolo de Il Conte Biagio, cantautore classe 1989 adottato scena milanese che, dopo la pubblicazione del suo album d’esordio dal titolo La mia despressione e la recente pubblicazione del singolo Università (fuori da giovedì 1 ottobre 2020), torna con una nuova storia di incontri nei bar, pessimismo, pensieri fissi, fughe e indovinelli. Una conversazione infinita con sè stessi davanti a una sconosciuta, e sui propri sentimenti confusi, nel tempo di una sigaretta.

“Ho scritto questo brano quando sono arrivato a Milano, dopo che una ragazza mi aveva detto che la vita è una merda”.

Il, all’anagrafe Biagio Conte è un cantautore classe ‘89 originario di Palomonte. Grazie ad un campagna promossa da Musicraiser si è esibito nelle piazze delle più grandi città d’Italia, come musicista di strada da Milano a Catania, 10 città in 10 giorni in un lungo viaggio documentato chiamato ““. Occhiali a specchio, il Videoclip in cui spacca telefoni ai passanti a Roma è finito sul noto tabloid britannico Daily Mirror che ha voluto caricare un estratto del video sul proprio sito ed intervistare il Conte.

https://www.facebook.com/ilcontebiagio/

https://www.instagram.com/ilcontebiagio/