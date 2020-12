Danza: “Voglio la luna” del Gruppo e-Motion in streaming

Paesaggi del Corpo Festival: Gruppo e-Motion presenta in streaming “Voglio la Luna”. Appuntamento il 12 dicembre alle ore 21.00

Ultimo appuntamento della prima edizione di Paesaggi del Corpo Festival Internazionale di Danza Contemporanea con Gruppo e-Motion che presenta, il 12 dicembre alle ore 21 in diretta streaming, Voglio la Luna, progetto coreografico realizzato in occasione dei cinquant’anni dell’allunaggio, di cui Francesca La Cava firma la regia e la coreografia.

Un viaggio tra simboli, significati e risvolti mitopoietici in cui la danza diviene partitura fisica di gesti, movimenti e intrecci di corpi atti a snocciolare gli aspetti cinestetici e simbolici della Luna: dalla sfida gravitazionale, all’eclissi fino dalla danza sferica e circolare, un rimando alla pienezza, al volume e alla luce lunare che illumina le notti. La creazione è accompagnata per l’intera durata da un video mapping ad opera di Salvatore Insana che trasformerà la scena in diversi quadri ispirati alla luna, pensando al satellite terrestre come un luogo raggiungibile, uno spazio interiore nel quale trovare una nuova dimensione creativa.

Gruppo e-Motion, compagnia di danza contemporanea con sede a L’Aquila, unica realtà di produzione della danza in Abruzzo finanziata dal MIBACT, ha partecipato ai più importanti festival e stagioni teatrali nazionali e internazionali. Francesca La Cava, dal 2005, direttore artistico del Gruppo e-Motion, lavora come solista, in Italia e all’estero, in collaborazione con numerose compagnie di danza, in qualità di coreografa lavora con numerosi enti e istituzioni.

Per prenotarsi e ricevere il link per vedere lo spettacolo è necessario inviare una email a info@paesaggidelcorpo.it