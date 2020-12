Arriva un francobollo dedicato a Tonino Guerra

Un francobollo dedicato a Tonino Guerra, nel centenario della nascita: sarà emesso il 12 dicembre per la serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo”

Il Ministero dello Sviluppo emette il 12 dicembre 2020 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Tonino Guerra, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm ; formato tracciatura: 37 x 46 mm; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre; tiratura cinquecentomila esemplari.

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta delimitata in basso da una banda, riproduce un ritratto fotografico di Tonino Guerra. Completano il francobollo la leggenda “TONINO GUERRA” , le date “1920 – 2012” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Nota: per la foto raffigurante Tonino Guerra © Aris Papadopoulos

Come previsto dalle Linee Guida per l’emissione delle carte valori postali l’immagine verrà pubblicata il giorno dell’emissione del francobollo.