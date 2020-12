Amnesty Academy lancia corso gratis di diritti umani

“I diritti umani sono per tutti”: il corso online e gratis di Amnesty Academy. Basterà iscriversi alla piattaforma e fare una ricerca nel catalogo dei corsi

Amnesty Italia ha lanciato tramite Amnesty Academy, il primo corso online in italiano sui diritti umani e la loro applicazione nella vita di tutti i giorni. Amnesty Academy mette a disposizione gratuitamente questa possibilità, scaricando l’app per iOS e Android ‘Amnesty Academy – Free human rights courses’ (si può trovare nel link in bio della pagina di Amnesty Italia o sul Play Store del proprio cellulare) o provando la versione desktop al sito www.amnesty.it. Basterà iscriversi alla piattaforma, se non si possiede già un account, fare una semplice ricerca nel catalogo dei corsi e poi fare click su “Inizia ora la formazione”.

L’applicazione permette di inserire la lingua di preferenza, ma mostra anche una serie di altri pacchetti di lezione in moltissime altre lingue (sono oltre 20 in totale): inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, coreano, russo, cinese, portoghese, urdu, norvegese, ceco, greco, turco…nel segno dell’inclusione che contraddistingue l’organizzazione.

Il corso in questione, denominato “Un’introduzione ai diritti umani”, ha la durata di un’ora e trenta minuti e si compone di quattro moduli. Per accedere ad ogni modulo è necessario aver completato quello precedente, che comprende sia teoria che esercizi di pratica perché ci sia uno scambio interattivo e dinamico in grado di stimolare la riflessione e il pensiero critico. Tra le altre cose, viene raccontata l’origine della protezione dei diritti umani con i primi documenti internazionali, vengono enunciati gli organi dislocati per il mondo che se ne occupano, i principi base.

Il corso, come si evince dal sito web, è adatto per essere proposto a ragazze/i dai 14 anni in su, ma anche a universitari/e e adulti/e in genere. Può essere anche uno strumento di supporto agli insegnanti di Educazione civica. Alla fine i partecipanti: “saranno in grado di spiegare cosa sono i diritti umani; possiederanno le conoscenze e le capacità per difendere e promuovere i diritti umani; si attiveranno per i diritti umani; potranno interrogare e influenzare le decisioni di altri interlocutori rilevanti per i diritti umani”. Infatti “in diverse aree geografiche del mondo, i corsi della piattaforma globale di apprendimento online si sono rivelati estremamente utili anche per arruolare nuove/i attiviste/i, rafforzando in tutto il mondo l’impatto del nostro lavoro per la promozione e la difesa dei diritti umani”.

È possibile seguire dove e quando si vuole, servendosi anche della modalità offline e del download. A fine corso, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si riceverà inoltre una certificazione del completamento.