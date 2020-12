Riparare la lavatrice, perché affidarsi solo a tecnici autorizzati

Riparare la lavatrice, perché è importante affidarsi solo a tecnici autorizzati: il caso in provincia di Siracusa

Sarebbe bello potersi fidare di tutti, credere a tutto ciò che ci viene detto e non aver paura di essere truffati o derubati. Purtroppo, nella vita reale queste cose accadono: è quindi fondamentale guardarsi sempre le spalle e compiere solo dei passi sicuri. Ne sa qualcosa una donna di Avola, vittima del furto della propria fede nuziale, rubata da un tecnico che lei stessa aveva chiamato per riparare la lavatrice.

Ovviamente, appena si è resa conto del furto, la donna ha sporto denuncia; in questo modo è stato possibile rintracciare l’anello che era finito in un negozio di compro oro. Ma ricostruiamo meglio la vicenda. Dopo aver notato dei guasti alla lavatrice, la donna aveva contattato un tecnico di dubbia moralità. L’uomo, dopo aver preso i soldi per l’intervento e prima di lasciare l’abitazione, avrebbe rubato la fede. Si è poi recato in un compro oro per cercare di rivendere il gioiello. La proprietaria della fede nuziale, però, si sarebbe accorta subito della mancanza e, dopo aver rigirato la casa in cerca dell’anello, ha iniziato a dubitare del tecnico e ha chiamato la polizia. Gli agenti si sono messi alla ricerca del trentenne e sono riusciti a chiudere in breve tempo il cerchio attorno all’uomo.

Se questa storia ha un lieto fine, purtroppo, capita troppo spesso di incappare in persone e sedicenti tecnici disonesti e sleali, tanto che sono in molti a pensare che spesso sia meglio acquistare un nuovo elettrodomestico piuttosto che riparare quello che mostra cenni di cedimento. Ma come si possono evitare le truffe sulla riparazione di elettrodomestici? Ecco qualche consiglio da seguire.

Attenzione ai siti!

Generalmente, la ricerca di assistenza – quando non funziona per passaparola – avviene online. I siti “truffaldini” di solito sono poco trasparenti, mancano alcuni contatti, un indirizzo fisico, un numero di p.iva; insomma, le informazioni sono parziali e a volte si riducono a un numero di cellulare. Nello specifico, controlla che ci siano:

Recapiti fisici per identificare il venditore (indirizzo, e-mail, telefono, fax)

Indicazioni chiare sul diritto di recesso in caso di vendita o comunque ci siano tutte le informazioni sul servizio.

I costi indicati in maniera chiara

La dichiarazione del rispetto della privacy nel trattamento dei dati personali

Il numero di partita iva

Le modalità di pagamento

Se stai cercando un esempio di sito dove potrai trovare solo tecnici con cui stare tranquillo, puoi scegliere SulSicuro: di certo non troverai nulla di nascosto sul sito e saprai di contattare solo professionisti certificati, pronti a intervenire esclusivamente con pezzi originali.

Fai qualche verifica

Se la società non ci convince, facciamo qualche ricerca online! Uno sconosciuto dovrà entrare in casa nostra, meglio cercare conferme su forum e motori di ricerca per capire se possiamo fidarci o ci sono dei precedenti sospetti. Se possiamo, affidiamoci a riparatori e tecnici fidati e comprovati.

Contattali prima e non pagare in anticipo

Un altro consiglio che si può dare è quello di prendere contatto con il professionista in anticipo, chiedendo immediatamente conferma sul tipo di servizio, sui costi, tempi e modalità di pagamento. Inoltre, è opportuno chiedere anche se è previsto un costo per l’uscita e a quanto ammonta. Non pagare in anticipo! Chiedete sempre prima un preventivo – magari confrontandolo con quello fatto da altri professionisti – e regolatevi di conseguenza. Se minaccia di non ripararvi l’elettrodomestico niente paura, troverete un altro tecnico in grado di farlo.

Controllate la garanzia

Sembra assurdo, ma prima di effettuare qualsiasi chiamata, avete controllato che sia effettivamente scaduta la garanzia? In questo caso la riparazione sarebbe gratis: contattando il punto di acquisto potete chiedere le modalità di riparazione tramite la garanzia.