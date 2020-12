Milano Monza Motor Show dal 10 al 13 giugno

Milano Monza Motor Show si svolgerà dal 10 al 13 giugno: le case automobilistiche esporranno anteprime, novità e gamma di prodotto

L’appuntamento con le novità delle oltre 50 case automobilistiche previsto per il 2020, e rimandato causa Covid, ha le nuove date: Milano Monza Motor Show si svolgerà dal 10 al 13 giugno 2021 e coinvolgerà le città di Milano, Monza e l’Autodromo, mantenendo il format innovativo che prevede l’esposizione a cielo aperto.

A Milano le case automobilistiche esporranno anteprime, novità e gamma di prodotto in un salone diffuso per le strade e le piazze della città, gratuito per il pubblico, con piazza Duomo cuore della manifestazione: attorno al Duomo saranno esposte le anteprime e le auto rappresentative delle case automobilistiche. Ognuna delle auto e delle moto esposte sarà collegata a un QR code posto sia sulla pedana che sul totem di riferimento. Scannerizzandolo, si potrà accedere alla pagina riservata a quel modello che conterrà le schede tecniche, le immagini e i video e il link per richiedere maggiori informazioni, un preventivo o arrivare direttamente al configuratore. Confermato il Focus Auto Elettriche e Ibride nella piazza del Castello Sforzesco, con l’esposizione di tutte le novità di prodotto con motorizzazioni green che il pubblico potrà provare nei test drive per le strade di Milano.

Nell’Autodromo di Monza ci sarà spazio per l’adrenalina, per i raduni di collezionisti, le esibizioni delle regine del motorsport, per i meeting di club. Inoltre i brand organizzeranno attività con i clienti sia nella pista di Formula 1 che nell’Anello Alta Velocità. Sul sito www.milanomonza.com i visitatori e gli addetti ai lavori troveranno gli eventi, le informazioni e le iniziative del Milano Monza Motor Show 2021.

Confermata anche per l’edizione 2021 la President Parade, la sfilata in piazza Duomo delle anteprime guidate direttamente dai presidenti e dai CEO dei brand e che sarà seguita in diretta tv, diventando una spettacolare presentazione in movimento di modelli in anteprima assoluta. Saranno proprio le anteprime le grandi protagoniste della President Parade: nell’edizione 2021 potranno sfilare modelli dello stesso brand a patto che siano anticipazioni e potranno essere guidati, oltre che dai presidenti, anche da testimonial e manager della casa auto.

I media, parte integrante e indispensabile del settore automobilistico, sono i protagonisti della Journalist Parade, la sfilata che dal Castello Sforzesco porterà le novità delle case automobilistiche fino all’Autodromo di Monza, guidate dai giornalisti anche di testate che ogni giorno raccontano il prodotto dei brand al grande pubblico come AlVolante, Auto, Quattroruote, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Automoto, Autoappassionati, Motor1, già media partner di MIMO 2020.