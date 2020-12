I bonus dei casinò online

Tutto quello che c’è da sapere sui bonus dei casinò online: da quelli senza deposito che tendono a regalare soldi o giri gratis fino al cashback

I casinò online ti permettono di poter passare diverse ore in totale spensieratezza, comodamente sul tuo divano o sulla poltrona di casa tua. Ma esiste qualche piccola, definiamola così, offerta che fa crescere l’appeal riguardo ai siti di Gambling online.

Si chiama bonus e ne esistono di diversi tipi, dalle più svariate metodologie come i bonus senza deposito che tendono a regalarti soldi o giri gratis. Ovviamente tutto quello che ruota attorno ai bonus di cui ti parlo, è strettamente legato alla legge italiana e null’altro che esula dalla legislazione del nostro Paese.

Mi raccomando, leggi sempre le condizioni ed i termini di utilizzo di ogni singola proposta di offerta per evitare di ritrovarti poi con qualcosa che non soddisfa le tue aspettative. Prima di spiegarti ogni singolo tipo di bonus, voglio parlarti prima nello specifico di cosa stiamo trattando.

Si tratta di somme di denaro o possibilità di puntate senza dover investire nessun euro da parte tua, oppure con un versamento minimo hai accesso ad una percentuale di maggiorazione sullo stesso. Di fatto il casinò stesso ti permette di muovere i primi passi in totale tranquillità per poterti divertire negli approcci iniziali;

I bonus ai quali puoi fare affidamento, possono essere divisi in due grandi categorie, quali ad accredito automatico o da sbloccare. La prima tipologia può essere ritirata sodisfando i requisiti minimi di investimento iniziale, mentre il secondo caso prevede un numero minimo di scommesse da effettuare. Leggi sempre i termini e le condizioni per aggiudicarti i bonus in modo da non rimanere con un pugno di mosche in mano.

Sai come vengono accreditati i bonus? La prima possibilità è quella di avere l’offerta sommata al proprio conto di gioco, ma con vincoli imposti per scommesse necessarie prima di poter inizia a prelevare le vincite. Invece la seconda via è quella di avere a disposizione accrediti progressivi, raggiungibili solo in base a precisi termini di gioco o di scommesse. Una volta soddisfatti i requisiti, la somma delle vincite può essere tranquillamente prelevata.

In alcuni casi, dei giocatori rifiutano i bonus in modo da poter giocare ciò che investono e ritirare sin da subito ciò che vincono. Senza dover rispettare requisiti e vincoli di gioco, preferiscono gestirsi con quello che hanno effettivamente sul proprio conto di gioco e basta senza contare su altro. In poche parole tutto dipende da come gioca e quale strategia abbia un gambler.

A quali bonus hai accesso

Spiegato ciò che si cela dietro i bonus ed una volta capito cosa sono, è il momento di identificare quali e quanti tipi ne esistono sui siti di Gambling online. Ricordati che ti parlo solo ed esclusivamente di piattaforme legali, sicure ed italiane al 100%.

Ecco pertanto a cosa puoi aspirare:

Bonus senza deposito. Questa particolare tipologia di offerta ti permette di avere a tua disposizione un “regalo” da parte del casinò, il tutto senza dover investire il tuo denaro. Di consueto viene conferito per testare i giochi offerti dalla piattaforma per regolarti e scegliere il meglio per te in base ai tuoi gusti.

Bonus sul deposito. Per converso questo particolare caso, riguarda tutto ciò che viene aggiunto al tuo conto di gioco tramite il primo o i primi versamenti. Nel senso che ti viene concessa una percentuale, considerevole, relativa al deposito che fai. Solitamente si aggira tra il 100% ed il 300%.

Free spins. Conosci già i giri gratis? Praticamente si tratta di spins che ti permettono di poter testare le slot machine che trovi all’interno del sito web. Se sei un amante dei rulli, preparati a “spinnare” scalando il montepremi.

Rimborso o cashback. Possiamo definirla come una sorta di assicurazione per salvaguardare l’utente. In definitiva ti viene concesso un rimborso calcolato sulle perdite che hai subito, relativo a vincoli imposti dal casinò stesso. Di consueto le soglie di cashback occupano un gap dal 10% al 50%.

Tutto qui, ma prima di salutarti, ti consiglio di consultare le offerte che trovi su casinoeslot.it. I bonus dei migliori casinò, messi in palio esclusivamente per il divertimento dei gambler.