Antonio McFly Morelli pubblica il primo album

Online Sound My Way per Black Out Dischi, il primo album solista e strumentale di Antonio McFly Morelli (metà del progetto tra it-pop e indie-rock dei Baryonyx). Il disco segue la pubblicazione del primo singolo dal titolo Irish Soul.

BIOGRAFIA

Antonio McFly Morelli è un musicista italiano di musica strumentale elettronica. Si avvicina al mondo della musica iniziando a suonare la chitarra nel 2006 e due anni più tardi fonda con Matteo Ceccarini la band indie pop rock Baryonyx dove ancora suona. Nel 2013 intraprende il percorso Accademico di chitarra elettrica moderna presso l’Accademia Musicale Lizard. Durante questi anni ha collaborato con altri artisti specialmente con Francesco Landucci che ha lavorato come direttore artistico nella produzione di molte canzoni e specialmente nella creazione dell’album “Fuori il Blizzard” dei Baryonyx. Nel 2018 decide di preparare un nuovo progetto di musica strumentale basata sulla musica elettronica pubblicando così tre singoli: “Let Me Swap” e “Dream Clouds” nel 2019 e “Irish Soul” nel 2020. Queste canzoni anticipano il nuovo album che uscirà nel Novembre 2020.

