A gennaio arriva in Tv “Magazzini Musicali”

È in arrivo in tv Magazzini Musicali, il nuovo programma dedicato alla musica: in onda da sabato 2 gennaio 2021 su Rai 2, su Radio 2 e su Rai Play

Dal 2 gennaio su Rai 2, Radio 2 e Rai Play, Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo saranno i conduttori del nuovo programma dedicato alla musica “Magazzini Musicali”. Ideato e prodotto da Massimo Bonelli con iCompany, il format è costruito attorno alla presentazione delle classifiche settimanali FIMI-Gfk che saranno il punto di partenza e il pretesto per una narrazione più ampia del mondo della musica e delle sue connessioni con i linguaggi e le tendenze della società attuale. Lo svelarsi della classifica verrà intervallato e scandito da esibizioni live, approfondimenti sui temi dell’attualità musicale e da una serie di rubriche tematiche.

A Magazzini Musicali gli artisti si esibiranno rigorosamente dal vivo in presenza o in location esterne dislocate per la penisola.

Gli ospiti di puntata si racconteranno e si confronteranno sui temi della settimana, sia dal punto di vista generazionale che da quello artistico.

Nel salotto di Magazzini Musicali non saranno presenti solo esponenti del mondo della canzone, ma anche personaggi legati alla musica come attori, influencer, produttori ed esperti.

Il programma, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), verrà realizzato in un magazzino a Roma in un’ambientazione di tipo ‘industrial’ tra strumenti musicali del passato e del futuro.

Rai Pubblicità ha costruito questo progetto di brand integration crossmediale insieme a WINDTRE, in qualità di main sponsor, che punterà sulla vetrina della Top Quality Music. Magazzini Musicali andrà in onda settimanalmente, a partire da sabato 2 gennaio 2021, nel pomeriggio di Rai 2, oltre che su Radio 2 alla domenica alle 18.00 e su Rai Play.