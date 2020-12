Positive xmas papers: la carta da regalo dello IED

Dodici carte da regalo natalizie in cui i simboli classici delle festività si fondono ironicamente con quelli divenuti parte della nostra nuova normalità. Positive xmas papers è una carta d’autore creata dai giovani designer dello IED Milano, per dare una nuova e ulteriore accezione alla parola positivo, ovvero essere contagiosi ma in modo diverso rispetto a quanto abbiamo sperimentato da nove mesi a questa parte: ad esempio spargendo con ironia segni di creatività sulla carta da regalo che useremo per impacchettare i doni di un Natale che ricorderemo e in cui il desiderio di festa dovrà convivere con il momento storico che stiamo attraversando.