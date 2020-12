Al via le riprese della serie spagnola “Feria”

Feria è la nuova serie Netflix, al via le riprese. Nel cast: Marta Nieto, Ana Tomeno, Carla Campra, Ángela Cremonte, Patricia López, Isak Férriz ed Ernest Villegas

Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese di Feria, la nuova serie originale prodotta da Filmax, con la regia di Jorge Dorado e Carles Torrens.

Feria è stata ideata da Agustín Martínez (La caccia – Monteperdido, Sin tetas no hay paraíso) e Carlos Montero (ÉLITE, Il caos dopo di te), che la descrivono in questo modo: “Hai diciassette anni, vivi in Andalusia negli anni ’90 e un bel giorno scopri con tua sorella che i tuoi genitori sono accusati di aver ucciso più di venti persone. Poi sono scomparsi lasciandovi sole ad affrontare l’intera città assetata di giustizia e vendetta. Questo è l’inizio della storia, che comprende anche una setta, la musica grunge, creature fantastiche, il sole dell’Andalusia e una miniera labirintica. Feria offre tutto questo e molto di più: è un progetto ambizioso che aveva bisogno di una piattaforma come Netflix per poter venire alla luce. E Netflix ha subito accolto l’idea con entusiasmo”.

Un thriller fantastico ambientato a metà degli anni ’90 in un candido paesino tra le montagne dell’Andalusia i cui abitanti non sono innocenti come vogliono far credere. Gli attori di punta del cast sono: la premio Forqué come Miglior attrice Marta Nieto (Madre, Secretos de Estado), oltre che le giovani interpreti Ana Tomeno (La isla mínima) e Carla Campra (Señoras del (h)AMPA, Tutti lo sanno) nei ruoli delle sorelle Eva e Sofía. Nella serie recitano anche Ángela Cremonte (Le ragazze del centralino, Mentiras), Patricia López (Mientras dure la guerra, La otra mirada), Isak Férriz (Gigantes, Las Distancias) e Ernest Villegas (Nit i dia, Infidels).

Informazioni su Feria

Cosa succede quando due sorelle adolescenti scoprono che i loro genitori sono una coppia di mostri? Eva (Ana Tomeno) e Sofía (Carla Campra) devono fare i conti con l’orribile crimine apparentemente commesso dai genitori prima di sparire lasciandosi alle spalle 23 vittime. Come faranno le due sorelle a sopravvivere in un villaggio che le odia? Conoscevano davvero così poco i propri genitori oppure esiste una ragione per cui sono stati coinvolti nel massacro? Questo è il viaggio che Eva e Sofía intraprendono a Feria, un luogo dove la realtà nasconde un universo fantastico.

Informazioni su Filmax

Con sede a Barcellona e oltre 60 anni di esperienza, Filmax è una delle più grandi società audiovisive spagnole e opera principalmente in quattro aree: produzione, vendita internazionale, distribuzione ed esposizione.

Fin dalla fondazione nel 1953, la società ha prodotto più di 100 film di fiction e d’animazione, oltre che svariate serie, molte delle quali hanno vinto premi e sono state presentate a festival internazionali.