Achille Lauro e Annalisa duettano in “Jingle Bell Rock”

Achille Lauro e Annalisa cantano il Natale: fuori il video di “Jingle Bell Rock”. Il brano è estratto dall’ultimo disco del rapper “1920 – Achille Lauro & the Untouchable Band”

È disponibile da oggi sul canale YouTube di Achille Lauro il videoclip di “Jingle Bell Rock” feat Annalisa, estratto da “1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band”.

Achille Lauro e Annalisa consolidano con questo classico del Natale la loro collaborazione: nata sul palco dell’Ariston con la struggente interpretazione de “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini e proseguita con “Sweet Dreams” in 1990, i due sono ormai una coppia artistica affiatata e capace di impreziosire ogni brano in cui si trova a lavorare insieme.

Sia Achille Lauro che Annalisa, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono presenti nel videoclip del brano, diretto da Fabrizio Conte per Borotalco Tv e immerso in sfavillanti atmosfere da Roaring Twenties.

L’atmosfera richiama quella della festa, così come il brano stesso: dopo la Grande Guerra, il periodo di crescita economica e di iniziale ottimismo dopo gli anni bui del conflitto lasciò spazio all’animo più festaiolo.

Il Natale, in particolare, assunse un immaginario simile a quello moderno, con grandi celebrazioni, alberi stravaganti, biglietti di auguri, luci di festa, tanti regali ed eleganti party, proprio come quello del videoclip di “Jingle Bell Rock”.