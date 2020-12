Spelacchio torna a Roma: trionfo di luci dorate

Spelacchio torna a Roma con un nuovo look: è un trionfo di luci dorate. Le prime immagini dell’albero illuminato durante le prove generali: domani 8 dicembre l’accensione

Spelacchio è tornato e, questa volta, è pronto a brillare più che mai. L’albero di Natale più celebre del mondo è di nuovo a Roma, come da tradizione a piazza Venezia.

L’abete, che sarà acceso ufficialmente domani 8 dicembre dalla sindaca Virginia Raggi, si è illuminato a meno di 24 ore dal taglio del nastro per una prova generale. Come si vede dalle immagini in anteprima, Spelacchio ha cambiato look in un trionfo di lucine dorate che lo circondando dalla punta alla base.

La pianta come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) arriva da Cittiglio, in provincia di Varese, è alta 23 metri e sarà illuminata con 100mila luci a led e decorata con 800 sfere in quattro colori: rosso, argento, oro intenso e oro chiaro. L’albero quest’anno non sarà sponsorizzato da Netflix, come successo negli ultimi due anni. Tutti i costi dell’operazione sono a carico del Comune per un totale di 140mila euro.

Per quanto riguarda le luminarie della vicina via del Corso (la via dello shopping romano), invece, si sa solo che cadrà una fitta pioggerellina di luci…