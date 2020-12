Previsioni meteo 7 dicembre: tempo ancora instabile

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 7 dicembre: il maltempo non dà tregua, nevicate sull’arco alpino e piogge sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche

La prima settimana di dicembre si chiude con condizioni meteo ancora instabili sull’Italia che senza la protezione dell’anticiclone è stata investita nel weekend da intense perturbazioni. Il maltempo che ieri ha provocato anche l’esondazione del Panaro anche nella giornata di oggi non concederà tregua, con nevicate attese sull’arco alpino e piogge al settentrione e regioni centrali tirreniche. Andrà meglio invece sul versante adriatico, dove è attesa una breve pausa asciutta.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prima parte di questa settimana avrà le stesse caratteristiche di quella appena trascorsa, con il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, segnato da piogge e rischio nubifragi al Centro. Probabile cambio di scenario nel corso del prossimo weekend, con l’anticiclone che potrebbe riportare il sereno.

Intanto per oggi, lunedì 7 dicembre, al Nord Italia molte nuvole con piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori, localmente intensi sulla Liguria. Al pomeriggio ancora piogge sparse specie su Liguria e su Alpi e Prealpi, più asciutto altrove. In serata precipitazioni su Liguria, Lombardia e Triveneto, più asciutto altrove. Neve oltre i 500-700 metri.

Al Centro al mattino piogge e temporali sparsi su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora locali fenomeni sulle regioni tirreniche, variabilità asciutta altrove. In serata peggiora con piogge a partire dalle coste tirreniche, nuvoloso ma senza fenomeni altrove. Neve in Appennino fin sui 900 metri. Temperature minime e massime in diminuzione.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge sparse su Campania, Calabria e Isole Maggiori, prevalentemente asciutto altrove. Al pomeriggio maltempo sulla Sardegna, piogge e temporali anche su Sicilia, Calabria e Campania, variabilità asciutta altrove. In serata ancora maltempo sulla Sardegna e piogge sparse anche tra Campania e Calabria, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite.

Temperature minime e massime stazionarie al Nord, in diminuzione al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.