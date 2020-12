MonteNapoleone District riapre con il Natale

MonteNapoleone District riapre con le emozioni del Natale. Rinnovato l’impegno alla creazione di una lucente atmosfera nel Quadrilatero della moda

Con la riapertura delle attività commerciali, si riaccendono che anche le luci. In vista delle prossime festività, MonteNapoleone District – Associazione che riunisce oltre 130 Global Luxury Brand attivi nelle vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Borgospesso, Bagutta e San Pietro all’Orto e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner – inaugura, con il Patrocinio del Comune di Milano, l’undicesima edizione della “Christmas Shopping Experience” con il rinnovato spirito di ricreare un’atmosfera accogliente e suggestiva, nel massimo rispetto delle misure di sicurezza per i visitatori e gli addetti.

Per tutto il periodo festivo, dal 1° dicembre al 7 gennaio sfere lucenti e lampadari addobberanno le vie Montenapoleone, Verri, Sant’Andrea, Borgospesso, Bagutta e San Pietro all’Orto, mentre via Santo Spirito si illuminerà con steli ornati da fiamme di luce e da boule in pino verde. La luminosità natalizia abbraccerà anche la zona di Ponte Lambro e piazza Selinunte, dove MonteNapoleone District ricreerà anche quest’anno un’ambientazione speciale e di condivisione.

Oltre alle luminarie, l’albero in Piazzetta Croce Rossa si è acceso quale simbolo di un nuovo Natale all’insegna della tradizione e della sostenibilità. Quest’anno, infatti, testimonial della Christmas Shopping Experience 2020 di MonteNapoleone District, sarà l’”Albero di Luce”, scultura in corten realizzata dall’artista Roberta Cipriani con il supporto di Magic Decor, azienda specializzata nella realizzazione di pannelli componibili multiuso, che per l’occasione ha utilizzato tasselli di alluminio dorato a specchio nella decorazione dell’albero. L’opera vuole rappresentare il nostro percorso sulla Terra: un processo di trasformazione della vita stessa in cui il fiore, la rosa camuna alla base, si trasforma in tronco per raccogliere la storia dell’umanità e tendere le braccia al cielo in un inno d’amore. Un inno sottolineato dalla presenza di alcune citazioni filosofiche e spirituali incise sul tronco. “L’Albero di Luce” di Piazzetta Croce Rossa si inserisce nell’iniziativa “Natale degli alberi” promossa dal Comune di Milano.

Parte integrante del Natale 2020 sarà la musica. Per rendere il passeggio e lo shopping ancora più piacevoli, Radio Monte Carlo – presente a questa iniziativa fin dalla prima edizione – ha realizzato una playlist dedicata con celebri melodie natalizie che verranno diffuse lungo tutto via MonteNapoleone.

Coerentemente con il proprio impegno per la sostenibilità che pone al centro della propria strategia l’uomo e la sua relazione con l’ecosistema, Audi Italia conferma la vicinanza alla città di Milano presentando la gamma e-tron nel cuore del Quadrilatero. Vetrina d’eccezione per le vetture a zero emissioni dei quattro anelli, Via Montenapoleone, in virtù della consolidata collaborazione con il Brand. Audi e-tron, capostipite della gamma, Audi e-tron Sportback con il suo design sportivo, e la performante e-tron S Sportback, prima vettura elettrica al mondo con tre motori elettrici, testimoniano come l’innovazione tecnologica possa restituire valore all’ambiente e rispondere all’esigenza di una mobilità consapevole ed al puro piacere di guida.

Inoltre, in via MonteNapoleone la suggestiva teca di Acqua Valverde rende ancora più incantevole l’attesa del Natale, trasformandosi in una lussuosa baita moderna in cui l’eleganza e lo stile creano la cornice perfetta per trascorrere insieme ai propri cari la magia del Natale attorno al caldo abbraccio di un camino acceso. Il candore del bianco, abbinato ai riflessi d’oro delle decorazioni e ad elementi di alcuni prestigiosi marchi di design regaleranno un’atmosfera accogliente e serena, accompagnati da Acqua Valverde.

Così commenta il Presidente di MonteNapoleone District Guglielmo Miani: “Siamo entusiasti di aver riaperto le nostre boutique e di accogliere i milanesi in una magica atmosfera natalizia. Nonostante le difficoltà di quest’anno per il distretto e i nostri associati, confermiamo la collaborazione con il Comune di Milano e la vicinanza alle zone periferiche, rinnovando anche questo Natale il nostro impegno a rendere Milano sempre più luminosa ed attrattiva con degli allestimenti ad hoc da noi realizzati nella zona di Ponte Lambro e in piazza Selinunte. Sicuramente per tutti si tratterà di un periodo festivo diverso e auspichiamo che, nel rispetto della tradizione e della sicurezza, le vie addobbate, la musica, possano allietare lo shopping natalizio”.

MonteNapoleone District è l’associazione che riunisce oltre 130 Global Luxury Brand attivi nelle vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Borgospesso, Bagutta e San Pietro all’Orto. Obiettivo dell’associazione è far conoscere le prestigiose vie del Quadrilatero della moda, non solo come tempio dello shopping e del lifestyle, ma anche come luoghi in cui storia, tradizione, creatività e innovazione si fondono. Con l’intento di accrescere costantemente la qualità del servizio e dell’offerta, l’associazione mira a consolidare il primato di Milano a livello internazionale nelle sue espressioni più tipiche: Fashion, Art&Design, Food & Beverage, Hospitality, Made in Italy.