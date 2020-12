Entro il 2030 basta senzatetto nei Paesi dell’UE

La soluzione del Parlamento europeo al fenomeno

Per risolvere la situazione è necessario prendere delle misure a livello nazionale e comunitario. Il Parlamento europeo vuole che gli stati membri garantiscano a tutti l’accesso a servizi pubblici come l’assistenza sanitaria, il diritto all’istruzione e i servizi sociali. L’inserimento e l’integrazione delle persone senza fissa dimora nel mercato del lavoro dovrebbe essere sostenuta attraverso programmi di occupazione e di formazione, anche su misura.

Oltre alle misure di prevenzione e sostegno, l’accesso alle strutture di emergenza (come i servizi di accoglienza notturna) dovrebbe essere sempre consentito ma anche considerato come soluzione ultima, dato che non possono sostituire le altre tipologie di aiuto che dovrebbero portare le persone senza fissa dimora a poter usufruire di una stabilità anche abitativa.

Inoltre il Parlamento europeo richiede che gli stati UE lavorino su una definizione comune del fenomeno, migliorino la raccolta dei dati e utilizzino un quadro coerente di indicatori per poter comprendere appieno il problema e valutare in quale misura intervenire.

A tutto questo si aggiunge la richiesta del Parlamento che gli stati membri adottino il principio dell’housing first (letteralmente ‘prima la casa’) già introdotto con successo in vari stati, tra cui l’Italia. A differenza di altri modelli utilizzati nel passato, l’housing first cerca come prima cosa di trovare un alloggio permanente a chi è senza fissa dimora e solo dopo passa ad affrontare gli altri problemi (mancanza di lavoro, isolamento sociale…).

La mancanza di alloggi a prezzi ragionevoli è un problema in crescita

Nonostante ci siano differenze sostanziali tra i vari stati membri dell’Unione europea, la mancanza di alloggi economicamente accessibili è un problema in netta crescita. I prezzi delle case sono aumentati del 5,2% nel secondo trimestre del 2020 rispetto a quello del 2019 nei 27 stati membri.

Questo rappresenta un problema per i proprietari e gli inquilini a basso reddito. Nel 2018 quasi il 38% delle famiglie a rischio povertà hanno speso più del 40% del loro reddito disponibile per l’alloggio, contro il 10,2% della media della popolazione UE.

Il Parlamento sta anche lavorando su delle proposte per alloggi decorosi ed economicamente accessibili, oltre che su un mercato immobiliare inclusivo.