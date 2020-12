Elodie regala corsi STEM ai bambini del Quartaccio

Corsi STEM, curati da Digital Education Lab, regalati da Elodie a tutti i bambini del Quartaccio: “Importante avere strumenti per sognare”

“Avevo un sogno da bambina e grazie alla mia passione sono riuscita a realizzarlo. Sognare è importante, ma avere gli strumenti per farlo ancora di più”. Elodie scrive così sulla sua pagina Instagram, e poi aggiunge: “Per questo sono felice di comunicarvi che ho deciso di regalare dei corsi STEM, curati da Digital Education Lab, a tutti i bambini del Quartaccio. […] E chissà, magari un giorno questi bambini riusciranno a costruire un razzo per arrivare fin lassù…”. Questa chiosa non a caso: nella foto postata c’è lei ritratta insieme a due bambini, tutti e tre con lo sguardo speranzoso rivolto al cielo.

Le reazioni degli utenti non si fanno attendere: sono molte le congratulazioni e le parole di orgoglio nei confronti della cantante. Fabio Balsamo dei The Jackal commenta: “Non si può essere una

grande cantante se non si è anche una grande donna”. Il fidanzato e rapper Marracash le lascia un cuore.

L’ acronimo inglese STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) sta ad indicare lo studio delle quattro discipline della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica. I corsi saranno rivolti ai bambini e ai ragazzi dell’Istituto Pio La Torre del Quartaccio, quartiere di Roma dove Elodie ha girato recentemente il videoclip di “Volo Via”, canzone ufficiale del film d’animazione cino-statunitense “Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria”, rilasciato sulla piattaforma Netflix USA il 16 ottobre 2020 e disponibile anche in Italia una decina di giorni dopo.

Al Quartaccio, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Elodie è legata personalmente: è lì che è cresciuta, nell’estrema periferia della Capitale, affrontando situazioni non sempre facili. Ne ha parlato lei stessa lo scorso febbraio in una video-intervista rilasciata a Noisey Italia, in cui ha raccontato anche di infanzia, adolescenza, sogni, pregiudizi e musica.