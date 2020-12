Egitto: Patrick Zaki resta in carcere

La terza sezione del Tribunale per l’antiterrorismo del Cairo ha rinnovato la detenzione cautelare per Patrick Zaki di altri 45 giorni. Lo rende noto in un tweet l’Egyptian initiative for personal rights (Eipr), come spiega la Dire (www.dire.it). Il collaboratore dell’ong e ricercatore presso un master dell’Università di Bologna è accusato di aver utilizzato i social media “per diffondere notizie e informazioni false”.

LEGGI ANCHE: Anticipata l’udienza di Zaki, Amnesty: “Auspichiamo che sia libero già domani”

Nell’udienza di Zaki, come riferisce ancora l’Eipr nel tweet, sono stati discussi i casi di 700 altri detenuti imputati per reati vari. Il giudice ha stabilito il rinnovo del carcere per tutti, “ad eccezione di uno”.