Al via l’8 dicembre l’extra cashback di Natale

Dall’8 dicembre parte l’extra cashback di Natale: fino a 150 euro a persona di rimborsi per chi paga con bancomat o altre carte che possono essere abilitate da oggi

Da oggi si possono attivare le carte sulla app IO. Da domani parte l’extra cashback di Natale. Con almeno 10 acquisti effettuati tra l’8 e il 31 dicembre, con carte di credito, debito, bancomat e satispay, extra cashback di Natale consente di avere il 10% di rimborso a persona, fino a un massimo di 150 euro che saranno accreditati nei primi mesi del 2021.

Anche dal benzinaio, spiega la Dire (www.dire.it), si può avere il 10% di cashback. Con uno sconto sulla benzina del 10%.

APP Io in tilt

Intanto nel giorno in cui si aprono le iscrizioni al piano Cashback, l’App Io va in tilt e i cittadini non riescono ad accedere al servizio né a registrarsi attraverso l’applicazione. Lo afferma il Codacons, che da questa mattina sta monitorando il funzionamento dell’App raccogliendo le segnalazioni degli utenti.

Al momento si stanno riscontrando rallentamenti e malfunzionamenti dell’App io, con l’impossibilità di accedere alla sezione “Portafoglio” e registrare le proprie carte da utilizzare per i pagamenti ai fini del cashback – spiega il Codacons – Accedendo a tale sezione l’app chiede dapprima di attendere il caricamento della pagina per poi avvisare, dopo diversi minuti di attesa, che al momento non è possibile caricare i metodi di pagamento, invitando a riprovare in un altro momento.

“Siamo esterrefatti per questi problemi tecnici che si presentano alla vigilia della partenza dell’extra cashback di Natale, quando cioè il servizio dovrebbe funzionare alla perfezione – afferma il presidente Carlo Rienzi – Continueremo a monitorare la situazione e, se i disservizi e i rallentamenti continueranno, siamo pronti a chiedere il blocco dell’intero piano cashback fino a che non sarà garantita piena parità di accesso ai cittadini”.