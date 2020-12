Gli Shy Rantha cantano “Dont let me Fall Asleep”

Gli Shy Rantha online con il nuovo singolo “Dont let me Fall Asleep”: il brano del duo novarese è su tutte le piattaforme digitali

“Don’t Let me Fall Asleep” ultimo singolo degli Shy Rantha, è una classica love song acustica, una ballad intensa ed emozionante arrangiata in modo essenziale ma efficace.

Nel testo il protagonista descrive la sua ricerca di una persona speciale, un’anima affine che possa guarire le sue ferite, perdonare i suoi peccati e dare un significato più alto all’esistenza. L’ ambizioso obiettivo degli Shy Rantha, nuova band del novarese, è quello di unire idealmente India e Europa, i due continenti di origine dei componenti del gruppo.

Il duo, formato da Eugenio e Shirantha, nasce da un’amicizia ritrovata dopo 25 anni di viaggi e avventure in giro per il mondo, seguita dal desiderio spontaneo di scrivere insieme canzoni in inglese.