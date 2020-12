Diego Riaci protagonista della serie “Barbari”

Ricerca storia, tanta concentrazione e impegno, studio, resistenza fisica e nessuna possibilità di sbagliare. Questo è quello che comporta una grande produzione come questa e che abbiamo visto anche nel film ‘Il Primo re‘ e nella serie ‘Romulus‘, entrambi lavori di Matteo Rovere. Una sfida difficile e totalizzante per Diego Riace, superata a pieni voti, durante cui l’attore ha dovuto allenarsi duramente per le scene dei combattimenti con i cavalli, l’armatura pesante e le spade (anche con il freddo, la pioggia, il fango e il sangue finto). Senza dimenticare la lingua: il latino. Impossibile e impensabile per qualcuno ma non per Diego, che è riuscito a rendere una ‘lingua morta’ viva e naturale. Come si vede nella serie, infatti, è come se parlasse il latino da sempre. Un lavoro “excellent“, per citare il regista della serie che ha apprezzato la performance dell’attore.