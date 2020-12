Covid, il bollettino: calano i pazienti in terapia intensiva

Il bollettino di oggi sull’emergenza Covid: quasi 19mila nuovi casi, calano i pazienti in terapia intensiva e le vittime (sono 564)

Calano i decessi quotidiani da coronavirus in Italia: nelle ultime ventiquattro ore le vittime sono state 564. Ieri erano state 662, venerdì 814, giovedì 993 nel record di decessi da inizio pandemia. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.

MENO PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA

Continuano a calare le persone ricoverate in terapia intensiva per coronavirus in Italia. Nelle ultime ventiquattro sono diminuite di 63 unità, in tutto ora per CoViD ne sono occupate 3.454.

I NUOVI CASI

Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia da ieri, a fronte di 163.550 tamponi effettuati. La percentuale di positivi sui controlli è dunque dell’11,54%.

PRATICA DI MARE HUB DEI VACCINI

“Con Guerini e Speranza abbiamo deciso che l’hub nazionale di stoccaggio per la campagna vaccinale contro il coronavirus sarà l’aeroporto di Pratica Mare, che per dimensioni non ha pari in Europa. Da lì partiranno aerei, elicotteri, mezzi su gomma che lo trasporteranno nei 1500 punti di somministrazione“. Così il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, ospite su Rai3 di ‘Mezz’ora in più’.

“Sessanta milioni di italiani potranno vaccinarsi gratuitamente e senza obbligo”, ha aggiunto Arcuri. “Alla fine del tunnel si comincia a vedere un po’ di luce”.

“Tutte le persone che vivono in Italia dovranno avere la possibilità di essere vaccinate- specifica-. I migranti hanno diritti uguali a quelli dei cittadini italiani, sarebbe importante che tutte le persone che attraversano le nostre strade, non clandestinamente, siano vaccinate”.