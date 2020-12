Altaroma 2021 si farà dal 17 al 20 febbraio

Silvia Venturini Fendi annuncia la prossima edizione di Altaroma 2021: la manifestazione è in programma dal 17 al 20 febbraio

La Roma Fashion Week torna dal 17 al 20 febbraio 2021. Ad annunciarlo è stata Silvia Venturini Fendi durante l’ultimo appuntamento con “The Age of new Visions”, tre incontri digitali nati a Firenze, Milano e infine Roma, per riflettere sugli scenari economici e sulle strategie da attuare per agevolare la ripartenza del settore Moda. Un’iniziativa lanciata da Unicredit, in collaborazione con Altaroma, Camera Nazionale della Moda Italiana, Pitti Immagine e Nomisma, per raccontare il sistema della moda che verrà, e riflettere sugli scenari economici e sulle strategie da attuare per agevolare la ripartenza del settore Moda attraverso i risultati di un’analisi condotta da Nomisma su un campione di aziende del Fashion e Luxury italiano.

«Serve una visione più coesa per favorire la rinascita del made in Italy. E per farlo, quelli che oggi rappresentano in Italia i tre poli del lusso ovvero Milano, Roma e Firenze, dovranno dialogare di più – ha detto Silvia Venturini Fendi, Presidente di Altaroma – per questo nell’ultimo Cda abbiamo deciso, in questa eccezionale situazione, di avvicinare la nostra prossima manifestazione alle nuove date comunicate da Camera Moda e da Pitti; e pertanto si terrà tra il 17 e il 20 di Febbraio».