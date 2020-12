Ais Veneto apre uno store online per sommelier

Ais Veneto apre un negozio online per i sommelier: nel catalogo prodotti esclusivi per esperti e aspiranti, oltre a regali solidali

L’Associazione Italiana Sommelier Veneto inaugura il suo nuovo store online, una piattaforma dedicata a tutti gli appassionati del mondo del vino e agli aspiranti sommelier.

L’e-commerce, disponibile al sito store.aisveneto.it, è uno dei primi tra quelli realizzati da una delegazione regionale AIS e sarà la vetrina dove acquistare ricercati articoli per sommelier e appassionati del vino, con una particolare attenzione a quelli solidali promossi dall’Associazione.

«L’idea – spiega il Presidente Marco Aldegheri – nasce dalla volontà di dialogare in modo ancora più stretto con i soci AIS e con tutti gli appassionati che seguono con interesse il lavoro dei nostri sommelier. Lo store rispecchia i valori dell’Associazione, infatti tutti i prodotti disponibili saranno di alta qualità e di valenza solidale o culturale. Un unico spazio per portare l’eccellenza dei progetti marchiati AIS Veneto anche al di fuori della nostra regione».

La nascita dell’e-commerce corre di pari passo anche con un nuovo servizio di AIS Veneto: a partire dal 2021 tutti coloro che si iscriveranno ai corsi per sommelier riceveranno comodamente a casa i materiali didattici a supporto delle lezioni.

Tra gli articoli presenti nel negozio online, spiega Garantitaly, ci sono le magnum dell’iniziativa solidale Alba Vitæ, giunta alla sua decima edizione, che con il Lavica 2017 Veneto Rosso IGT dell’azienda Dal Maso raccoglie fondi per l’Associazione Vicenza For Children, e Vaja, cavatappi d’autore in edizione limitata con un esclusivo meccanismo d’estrazione, il cui ricavato viene devoluto a un progetto di ricostruzione del patrimonio forestale della regione, sconvolto nel 2018 dalla tempesta Vaia. Già disponibile anche Vinetia, il volume dedicato agli enoturisti che vogliono scoprire le meraviglie culturali e naturalistiche del Veneto, unitamente alle migliori aziende vitivinicole regionali.