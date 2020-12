The Walking Dead 10: ecco i sei episodi

I sei nuovi episodi della decima stagione di The Walking Dead arrivano su FOX (Sky, 112) a partire da lunedì 1 marzo 2021 alle 21.00. Le nuove guest star presenti in questi episodi sono, tra gli altri: Robert Patrick nel ruolo di Mays, Hilarie Burton Morgan nel ruolo di Lucille, insieme alla nuova co-protagonista Okea Eme-Akwari nel ruolo di Elijah.

DOVE CI ERAVAMO LASCIATI?

Nell’ultimo episodio di The Walking Dead, abbiamo assistito alla caduta di Alpha (Samantha Morton) e alla fine della Guerra dei Sussurratori. Il regno era caduto, Hilltop era stata praticamente distrutta e Alessandria abbandonata per prepararsi alla battaglia finale. I nostri sopravvissuti sono stati intrappolati e separati l’uno dall’altro. Tuttavia, di fronte a una morte quasi certa, si sono riuniti per combattere, uccidendo Beta (Ryan Hurst) ed eliminando la minaccia dell’orda.

I NUOVI EPISODI

In questi sei nuovi episodi, i sopravvissuti cercano di riprendersi dopo la distruzione che i Sussurratori hanno lasciato sulle loro vite. Gli anni di lotta pesano mentre affiorano i traumi del passato, mostrando i loro lati più vulnerabili. Quando si chiedono che ne sarà dell’umanità troveranno la forza interiore per continuare con le loro vite, con le loro amicizie e riusciranno a mantenere il gruppo intatto?

LE SINOSSI DEI NUOVI EPISODI