Stranger Things 4: Netflix annuncia novità nel cast

Tom Wlaschiha interpreterà Dmitri, una guardia carceraria russa che fa amicizia con Hopper. Dmitri è intelligente, astuto e affascinante, ma forse non ci si può fidare di lui.

STRANGER THINGS 4, LA STORIA

Nato come una lettera d’amore verso quei film degli Anni 80 che hanno affascinato un’intera generazione, ‘Stranger Things’ è un dramma emozionante ambientato nella città apparentemente normale del Midwest di Hawkins, nell’Indiana. Dopo che un ragazzo è svanito nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca risposte e viene trascinato in una serie di eventi mortali e ad alto rischio. Sotto la superficie della loro città si nasconde uno straordinario mistero soprannaturale, insieme ad esperimenti governativi top-secret e una pericolosa porta che collega il nostro mondo a un regno potente ma sinistro. Le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno alterate poiché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo per sempre.

SCALDATE LE UGOLE, GLI AMATI PROTAGONISTI STANNO PER TORNARE