Poké Ball dei Pokémon: arriva la replica ufficiale

In arrivo sul mercato la replica ufficiale delle Poké Ball dei Pokémon: le sfere saranno disponibili nel 2021 ad un prezzo di 99,99 dollari

The Pokémon Company International e The Wand Company hanno annunciato una collaborazione per il rilascio della prima serie di repliche in metallo ufficiali delle Poké Ball, tra cui la classica, la Great Ball, la Ultra Ball e la Premier Ball.

La prima sfera disponibile sarà la classica, in arrivo il 27 febbraio 2021 ad un prezzo di 99,99 dollari. Nel frattempo è possibile pre-ordinarla su Amazon e altri negozi autorizzati. In Europa il rivenditore ufficiale è Cosmic Group.

La Poké Ball di Wand Company è di metallo pressofuso, pesa circa 300 grammi ed è dotata di tecnologia di rilevamento di prossimità. Il pulsante della sfera è anche in grado di illuminarsi quando rileva il movimento. Inoltre, se premuto, avvierà una sequenza di colori per simulare la cattura di un Pokémon.

Ideale per i collezionisti, ogni replica viene fornita con un cofanetto, autenticato da un ologramma numerato in modo univoco. Aprendo il coperchio della custodia, si attiverà anche un sistema di luci.