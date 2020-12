Darkness Risis e For Honor uniscono le forze

Tra Darnkess Risis e For Honor di Ubisoft nasce una nuovissima collaborazione globale in arrivo il 15 dicembre in tutto il mondo

Darkness Rises, il rivoluzionario action RPG in terza persona di Nexon, presto unirà le forze con l’acclamato gioco d’azione di Ubisoft, For Honor, in una nuovissima collaborazione globale in arrivo il 15 dicembre.

‘Darkness Rises X For Honor’ consentirà ai giocatori di vivere battaglie indossando i costumi dei personaggi di Darkness Rises modellati sulle classi di For Honor preferite dai fan, tra cui Kensei, Peacekeeper, Nobushi, Hulda, Warden, Raider e Black Prior.

Inoltre, saranno disponibili vari pacchetti di gioco, inclusi costumi e uova di animali di For Honor.

Darkness Rises, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è disponibile in download gratuito per dispositivi iOS o Android.