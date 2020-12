Compagnia EgriBiancoDanza in streaming con “Fuga”

Compagnia EgriBiancoDanza presenta in streaming “Fuga – L’ultimo rifugio” per la stagione 2020 di TWAIN Centro Produzione Danza

La stagione 2020 di di TWAIN Centro Produzione Danza continua in streaming anche per il mese di dicembre: il 6 dicembre alle ore 21 la Compagnia EgriBiancoDanza presenta in streaming lo spettacolo Fuga – L’ultimo rifugio in un incontro virtuale con il pubblico in cui interverrà il coreografo Raphael Bianco per approfondire le tematiche e le scelte estetiche relative al progetto artistico. La performance si interroga sul significato contemporaneo del termine “rifugio”: rifugiarsi dove? Da chi? In noi o altrove?

Questi sono stati alcuni degli spunti di riflessione per la creazione dello spettacolo. Dai bombardamenti e attentati di varia matrice in tutto il mondo in “una terza guerra mondiale” non dichiarata, si cerca rifugio da una fuga, da minacce più o meno concrete.

La cornice del rifugio antiatomico del Soratte ispira Raphael Bianco a rappresentare situazioni di attesa, fuga, scampo, nell’ambiente claustrofobico di uno spazio che è stato testimone di sofferenza e strategie militari e dove danza e musica dal vivo interagiscono nella linea contemporanea di un dialogo aleatorio evocando suggestioni e stati d’animo attraverso l’interazione fra suono e gesto danzante. La presenza del video del regista Stefano Rogliatti, permetterà di valorizzare ulteriormente questo luogo affascinante rendendo visibile luoghi altrimenti inaccessibili al pubblico. La concomitanza di più piani di azione rinforzerà la riflessione sulla guerra e la violenza di tutti i tempi con un forte coinvolgimento del pubblico presente attraverso uno spettacolo multimediale di forte impatto teatrale e che riserva in ultimo uno slancio di speranza per tempi migliori.

Il servizio streaming di TWAIN Centro Produzione Danza è gratuito. Per accedere alla piattaforma digitale e assistere allo spettacolo, si richiede la cortesia di scrivere su WhatsApp al numero 3203120850, specificando il proprio nome e cognome.

Compagnia EgriBiancoDanza | Fuga – L’ultimo rifugio

Ideazione e Coreografia Raphael Bianco

Assistente alla Coreografia Elena Rolla

Maitre De Ballet Vincenzo Galano

Luci Enzo Galia

Costumi Melissa Boltri

Danzatori Elisa Bertoli, Simona Bogino, Vincenzo Criniti, Cristian Magurano, Alessandro Romano

Musiche Ivan Bert , J.S Bach