Andrea Arena online con il video di “Grassottella”

Online il videoclip ufficiale di “Grassottella” di Andrea Arena: il brano è il secondo singolo estratto dall’album di esordio del cantautore romano

Disponibile online il videoclip ufficiale di “Grassottella” di Andrea Arena: il brano è il secondo singolo estratto dall’album di esordio del cantautore romano dal titolo “Arena”.

“Grassottella” è una canzone che sprona le donne ad accettarsi così come sono. Una dichiarazione del cantautore che, rivolgendosi ad una ragazza di cui si era innamorato durante l’adolescenza, la invita ad amarsi per la sua bellezza unica e straordinaria. Ti amo per quello che vedo e conosco, con questo corpo e con questo carattere: ti voglio così come sei.

Nel videoclip diretto da Giacomo Spaconi, regista e autore de “Le Coliche”, e visualizzabile su YouTube (https://youtu.be/RakHkzKkP_s), Andrea Arena interpreta insieme ad alcune attrici e modelle una serie di personaggi ‘cult’ entrati a far parte dell’immaginario collettivo.

“A primo impatto mi rendo conto che leggendo questo titolo tanti potrebbero storcere il naso. “Grassottella” potrebbe essere certamente anche una parola dispregiativa ma, come ogni medaglia, ha due facce… questa è quella ironica, giocosa e amorevole! Tanti anni fa, infatti, mi piaceva una ragazza che si sentiva grassottella, all’epoca ero molto timido e avrei tanto voluto dirle che per me era perfetta così come era, e non sapendo come farlo a parole, ho scritto questa canzone” racconta Andrea Arena, che aggiunge: “Col tempo, suonandola in giro nei miei live, mi sono accorto della grande presa che ha su tutte le donne: perché anche la più magra, in fondo, si sente un po’ grassottella! Per me, però, come canto nel mio brano… Non importa se non hai la gamba stretta come una sottiletta, preferisco i bignè! E lascia stare l’opinione della gente che sorride allo specchio stanno peggio di te… La tua carne sulle dita dà più gusto alla mia vita, niente dieta, senti me!” conclude Arena.

Credit di “Grassottella”

Arrangiamenti: Massimo Satta, Fabrizio Foggia, Andrea Arena

Voce, chitarre, cori: Andrea Arena

Contrabbasso: Alessandro Sanna

Tastiere e Programmazioni: Fabrizio Foggia

Batteria: Salvatore Mennella

Mix & Mastering: Matteo Caretto

BIO ANDREA ARENA

Si avvicina alla musica già da bambino, studia pianoforte infatti dai 6 ai 9 anni.

A 16 anni inizia a cantare e a studiare la chitarra da autodidatta.

2007/2011

E’ cantante e chitarrista acustico della Pop/Punk band Las Vegas Wake Up con la quale svolge un’intensa attività live, pubblica due EP, si piazza al V posto alla finale regionale di Emergenza Festival e partecipa al programma “SalaProve” diretto da Pino Scotto su Rock TV, Sky.

2011/2014

E’ leader della rock band Junkies Chills, inizia a scrivere le sue prime canzoni e ad intraprende lo studio del canto, della chitarra, del pianoforte e dell’armonia.

2014/2016

E’ leader, autore e arrangiatore della band Verba Volant con la quale pubblica un Ep: “Oltre La Città”, promosso prima suonando per strada in riviera romagnola e poi nei locali della capitale, vendendo oltre 500 copie.

Con la band raggiunge inoltre il terzo posto alla finale del concorso “Contestiamo”.

2016

Con lo scioglimento dei Verba Volant, inizia la sua carriera cantautorale.

Enrico Capuano dopo averlo notato, lo invita ad aprire alcuni concerti della sua Tamurriata Rock, e successivamente decide di occuparsi della direzione artistica del suo primo singolo “Cerco Una Donna” registrato da Massimiliano Rosati presso gli R&B Sudios di Civitavecchia, pubblicato poi su YouTube a maggio dello stesso anno.

Con il brano “Io Non So… (E Non Lo Sai Nemmeno Tu)”, invece, viene scelto insieme ad altri giovani artisti della fucina di Spaghetti Unplugged, per fare parte della compilation “La Cantera” prodotta appunto da Spaghetti.

Partecipa a La Vetrina Festival presso il teatro Quirinetta e al Live Artena.

2017/2018

Durante questo periodo oltre a continuare l’attività live nei locali, si esibisce come Busker per le strade di Roma, e un mese l’anno suona Ginevra (Svizzera) con il Randy Roberts Trio, presso il Leopard Bar.

E’ anche chitarrista turnista della band Senna (Vincitori Musicultura 20202) con la quale suona in diverse piazze di Italia.

2018/2019

Lavora al suo primo progetto discografico insieme ai produttori Massimo Satta e Fabrizio Foggia, insieme ai quali arrangia il disco, che verrà poi registrato dall’ingegnere del suono e produttore Matteo Caretto presso il Scene Music Studio, Roma quartiere prati.

Il disco dal titolo “Arena” è uscito il 20 Dicembre, ed è presente in tutti i maggiori store digitali, su YouTube e Spotify.

Il primo singolo “La Rete” è entrato nella “Classifica degli indipendenti”.

2020

Intensifica la sua attività di autore per interpreti in collaborazione con il produttore Matteo Caretto.

Registra le chitarre per un brano di Grazia di Michele.

Registra i cori per il trio Rossana Casale, Mariella Nava e Grazia Di Michele.

Inizia a lavorare presso lo Scene Music Studio come assistente di Caretto, registrando alcuni artisti prodotti da Gianni Testa.

Il 20 novembre esce il video di “Grassottella”, secondo singolo del disco girato da Giacomo Spaconi.

È stato inoltre autore di colonne sonore per web series come Le Coliche (Io Non Sono Un Cane), Minimad, StoneFace, Nadir Pictures e molti altri.

Ha una lunga esperienza come insegnante di chitarra, avendo insegnato per molti anni ad allievi di tutte le età.

Ha studiato canto con Randy Roberts con il quale ha anche collaborato, chitarra con Massimo Gian Grande e Stefano Nencha, Marco Biniero e Franco Ventura, pianoforte e armonia con Gian Paolo Vedele.

Attualmente sta perfezionando la sua preparazione chitarristico/musicale presso il Saint Luis College Of Music, primo anno accademico.