Telefonia: allarme su nuova truffa “Sim Swap”

Telefonia: i consumatori lanciano l’allarme sulla nuova truffa “Sim Swap” che tramite SIM svuota i conti correnti. Agcom apre procedura

CONSUMERISMO No Profit, associazione dei consumatori specializzata in tecnologia, lancia oggi l’allarme in merito ad una nuova truffa che sta spopolando in Italia, e che ha già coinvolto un elevato numero di utenti, provocando danni economici enormi.

Si tratta della cosiddetta truffa “Sim Swap”, ossia scambio di SIM, che sfrutta la prassi delle banche di inviare via sms ai propri clienti i codici per autorizzare operazioni bancarie online o via App – spiega CONSUMERISMO – Oggi infatti per accedere dal web o app al conto corrente l’utente, dopo aver inserito la propria password, riceve un sms sul telefonino con un codice temporaneo da inserire per proseguire le operazioni. E’ proprio in tale passaggio che si consuma la nuova truffa “Sim Swap”: il truffatore infatti, dopo essere entrato in possesso dei dati anagrafici e simili di un utente, carpiti dai social network o attraverso tecniche di phishing e smishing, si reca presso un punto vendita di telefonia e comunica al gestore l’intenzione di spostare il numero di telefono dell’utente preso di mira su una nuova scheda SIM (sostenendo ad es. di aver smarrito il proprio telefonino).

Chi subisce questo tipo di truffa si ritrova per qualche ora con la linea telefonica assente sul proprio smartphone perché, appunto, la SIM viene disabilitata. È in quel frangente che si consuma la truffa: i malfattori dal conto corrente della vittima dispongono bonifici e/o ricariche di carte prepagate in favore di altri conti e carte nella loro disponibilità, appositamente accesi da complici e prestanome, ostacolando così l’identificazione della provenienza illecita delle somme.

“Alla base di tale nuova truffa vi è la carenza di controlli e l’eccessiva facilità della procedura di sostituzione delle Sim-Card – spiega Luigi Gabriele, Presidente di CONSUMERISMO –. A seguito delle tante denunce dei consumatori l’AGCOM lo scorso 30 novembre ha avviato un procedimento per introdurre sia maggiori controlli nella procedura di MNP (portabilità), sia tecniche di notifica all’utente sullo svolgimento dell’iter di sostituzione della SIM, allo scopo di garantire maggiore sicurezza delle operazioni e introdurre regole più stringenti sull’identificazione di chi richiede il cambio della SIM”.