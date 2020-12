Satana e il 2020 fanno coppia nello spot virale

La coppia perfetta esiste? Sì, ed è formata da Satana e dal 2020. Nel nuovo spot dell’app di dating Match, ideato dal geniale Ryan Reynolds, il re degli inferi ha incontrato 11 mesi fa la sua anima gemella proprio grazie all’applicazione. E guarda un po’, il nickname dell’amata è 2020 e la sua immagine profilo è quella di un calabrone killer. I due iniziano quindi una relazione, che va avanti per tutto l’anno. A fare sfondo alla loro storia d’amore, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), una nuova versione della canzone del 2008 di Taylor Swift, “Love Story”.

Il video esilarante ironizza sul 2020 e su quello che lo ha caratterizzato, cambiandone il punto di vista. Ecco quindi che i cinema vuoti diventano il posto ideale per un flirt tra Satana e 2020, che approfittano delle strade vuote per scattare romantici selfie davanti a cassonetti in fiamme o saccheggiare carta igienica.

Lo spot si conclude con le dolci parole di Satana sussurrate amorevolmente alla sua amata: “Vorrei che il 2020 non finisse mai”. “Chi lo vorrebbe” risponde lei, mentre come due piccioncini osservano una pioggia di meteoriti che si abbatte sulla Terra.