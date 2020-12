L’età dell’oro volume 2 è arrivato in libreria

Roxanne Moreil si divide tra il mestiere di libraia e un’innumerevole quantità di progetti legati al fumetto. Parte attiva della “Maison Fumetti”, ha partecipato alla creazione del festival Fumetti e della mostra femminista “Un fumetto quando voglio se voglio”. L’età dell’oro è la sua prima sceneggiatura, scritta a quattro mani insieme a Cyril Pedrosa.

Cyril Pedrosa già da piccolo inizia a riempire le pagine bianche dei suoi quaderni con disegni e colori, mentre legge Asterix e Gaston (e detesta Tintin in silenzio). Da adolescente gli si apre un mondo dopo la scoperta di Hugo Pratt e dei fumetti americani, così comincia a studiare disegno animato alla scuola di Gobelins. Inizia la sua carriera nell’animazione lavorando con la Disney per i lungometraggi Il gobbo di Notre Dame e Hercules. Intanto produce numerose serie a fumetti, tra cui Ring Circus e Shaolin Moussaka, entrambi su testi di Chauvel, fino ad arrivare alla maturità artistica e narrativa con Tre Ombre, che nel 2008 è tra gli essenziali del Festival di Angoulême. Nel 2011 la consacrazione con Portugal, il suo capolavoro (Premio Le Point, Premio Sheriff d’or della libreria Esprit BD, Premio Bédélys Monde, Premio Librerie del fumetto, Premio FNAC). Nel 2014, la Casa editrice milanese Bao Publishing pubblica Quaderno di Portugal, diario di viaggio in cui l’autore ripercorre visivamente i luoghi dell’acclamato graphic novel.