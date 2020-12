Grey’s Anatomy 17: altro ritorno a sorpresa

Le emozioni corrono veloci in quel di Seattle. I fan di Grey’s Anatomy non hanno fatto in tempo a riprendersi dal ritorno di Derek Shepherd che hanno ricevuto un altro colpo al cuore nella scorsa puntata. Dopo il suo defunto marito, Meredith – relegata in un letto dell’ospedale a causa del Coronavirus – ha, infatti, incontrato nei suoi sogni un altro personaggio del suo passato. Si tratta di George O’ Malley, interpretato da T.R. Knight. L’attore, come Patrick Dempsey, è tornato sul set del medical drama per girare nuove scene che hanno sullo sfondo l’ormai nota spiaggia vista nei primi episodi di questa stagione. George, sin dall’inizio di Grey’s, è stato uno dei personaggi portanti della serie, nonché migliore amico di Meredith. La sua morte, crudele e dolorosa, suscita ancora qualche sussulto al cuore di chi ha amato e seguito il telefilm.

