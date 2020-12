Euphoria: arriva lo speciale della serie, le foto

Euphoria, l’acclamato ritratto a luci al neon della Generazione Z che è valso a Zendaya un Emmy Award come Migliore attrice protagonista, torna con un attesissimo speciale intitolato ‘Trouble Don’t Last Always’, il primo di due episodi che fanno da ponte tra la prima e la seconda stagione della serie e di cui viene rilasciato oggi il teaser.

Scritto e diretto dal creatore della serie Sam Levinson, lo speciale andrà in onda su Sky Atlantic e NOW TV in contemporanea assoluta con la messa in onda americana, nella notte fra il 6 e il 7 dicembre alle 3.00 e poi dalle 23.00 il 7 dicembre. Inoltre, dal 7 dicembre on demand su Sky e in streaming su NOW TV anche l’intera prima stagione del cult HBO.

Il primo episodio speciale, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è dedicato a Rue che, dopo essere stata lasciata da Jules alla stazione ferroviaria e aver avuto una ricaduta, trascorre un giorno di Natale particolare. Tra i protagonisti dello speciale, oltre a Zendaya, anche Colman Domingo, già apparso nella prima stagione della serie nei panni dello sponsor di Rue, e Hunter Schafer che torna ad interpretare Jules.