Su Pokémon Masters EX arrivano Gloria e Zacian

Gloria e il leggendario Zacian disponibili in Pokémon Masters EX: la coppia è la prima Unità di Galar del mobile game

Dopo il debutto in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, l’allenatrice Gloria e il Pokémon leggendario Zacian di tipo Acciaio sono ora disponibili in Pokémon Masters EX. La coppia è la prima Unità di Galar ad unirsi al mobile game, che ora include personaggi di tutte le regioni conosciute del mondo Pokémon.

Gloria e Zacian sono ottenibili nell’Unicerca Vip Masterparty a partire da oggi fino al 21 dicembre. Per celebrare il loro arrivo, tutti i giocatori che effettueranno l’accesso al gioco fino al 24 dicembre riceveranno 3.000 gemme in regalo.