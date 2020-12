LifeAfter x Resident Evil: via alla battaglia finale

LifeAfter x Resident Evil, al via il secondo evento crossover: inizia oggi la battaglia finale conto la Umbrella Corporation

Parte oggi la seconda fase del crossover LifeAfter x Resident Evil, che vedrà i giocatori del videogame post apocalittico impegnati nella battaglia decisiva contro la Umbrella Corporation. L’evento, disponibile fino al 17 dicembre, introdurrà nuovi abiti degli iconici personaggi di Resident Evil, Jill Valentine e Albert Wesker. Ci saranno anche altri nuovi articoli esclusivi per il crossover, mentre torneranno gli abiti di Leon S. Kennedy e Ada Wong del primo evento.

Inoltre, ritornerà la scena crossover del Raccoon Police Department (R.P.D.), con apparizioni di iconici boss nemici di vari giochi di Resident Evil. Dal momento in cui i giocatori mettono piede nel pericoloso R.P.D., devono spazzare via gli Infetti e poi affrontare Tyrant di Resident Evil 2 in una battaglia di astuzia.

I giocatori, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), devono decodificare i forzieri chiusi e raccogliere i tre medaglioni necessari per sbloccare il tunnel segreto per sfuggire all’inseguimento di Tyrant! Nei recessi più profondi del tunnel segreto, i giocatori affronteranno uno dei quattro boss finali selezionati a caso: Majini, G (Fase 2), Nemesis o Tyrant.