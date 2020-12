L’Estetista Cinica lancia il suo Calendario dell’Avvento

Le sorprese sotto l’albero per i “fagiani” dell’Estetista Cinica: la nota influencer annuncia sui social un Calendario dell’Avvento molto particolare

Cristina Fogazzi, l’imprenditrice nota a tutti col nome di L’Estetista Cinica, stupisce di nuovo i suoi clienti, una vera e propria community di ‘fagiane’ e ‘fagiani’. L’influencer ha annunciato sui social un Calendario dell’Avvento molto particolare, in pieno stile beauty. “Ogni giorno allo scoccare della mezzanotte sul nostro sito potrete aprire la casella corrispondente dentro l’albero di Natale per scoprire la sorpresa!”, si legge dall’account di Veralab, il suo team.

Il primo gadget è stata la maglia con la grafica “Anche a te e congiunti”, che scherzava sul tipico messaggio di auguri “Anche a te e famiglia”, un po’ stravolto a causa delle regole di contrasto al Covid. Lei stessa ha affrontato la questione dei festeggiamenti natalizi in famiglia, attraverso una newsletter per la quale si sono commossi in molti. “Il Natale è sempre stata una festa che io festeggiavo con gli amici”, ha continuato poi con delle storie Instagram, “Sono un po’ la famiglia che ci scegliamo nel corso degli anni. Se non hai una famiglia solida, ti costruisci una micro famiglia, che il dcpm ha deciso che non è la tua famiglia”.

In mancanza di feste di questo genere, La Cinica ha pensato di organizzare una “festa fagiana”, a cui lavorava da mesi con la sua squadra. Da ieri è disponibile il “Gioco della fagiana”, che può essere condiviso con un’altra persona: è il regalo in tutti i pacchi che si ordinano. Inoltre, invece dei cofanetti di Natale con carta e plastica, ha ideato un beauty in cui contenere i prodotti, in modo che resti e che non si produca plastica inutile.

Infine, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), per gli acquisti pari o superiori a 100 euro, si potrà ricevere Barbie Magia delle Feste, grazie alla collaborazione avviata con Barbie. Questa possibilità nasce da un sondaggio: “Alla nostra domanda su quale fosse il regalo che più desideravate sotto l’albero da piccole, molte di voi hanno risposto Barbie”, ha scritto Veralab, “Ed eccoci qua, una manciata di ore dopo, pronti a farvi rivivere quei bellissimi momenti”.

Per il secondo giorno del calendario, ovvero oggi, su tutti gli ordini, in omaggio, sono stati realizzati i confetti al cioccolato “AMORE”: “In un periodo come questo abbiamo pensato a una coccola tutta per voi”, recita la didascalia del post che li annuncia – anche se il divertimento sta nell’andare a cliccare la casella sul sito. Tutte queste “coccole”, appunto, sono in regalo fino a esaurimento scorte. Per conoscere però la sorpresa finale bisognerà aspettare il termine del mese, dopo aver aperto tutte le caselle previste.