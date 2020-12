Diabete sotto controllo non riduce rischi al cuore

Anche con il diabete sotto controllo il rischio di malattie cardiache aumenta del 20 per cento: lo conferma una nuova ricerca pubblicata su Circulation

Anche quando i fattori di rischio associati alle malattie cardiovascolari sono controllati in modo ottimale, gli adulti con diabete di tipo 2 hanno ancora un rischio maggiore di sviluppare malattie cardiovascolari (CVD) rispetto alla popolazione generale. Lo conferma una nuova ricerca pubblicata su Circulation, rivista di punta dell’American Heart Association.

“Studi precedenti avevano dimostrato che le persone con diabete di tipo 2 hanno poco o nessun eccesso di rischio di eventi di malattie cardiovascolari o morte quando tutti i fattori di rischio sono controllati in modo ottimale,” ha detto Alison Wright, primo autore e ricercatore associato presso il Centre for Pharmacoepidemiology and Drug Safety dell’Università di Manchester nel Regno Unito. “Il nostro team ha cercato di determinare come il grado di controllo dei fattori di rischio nelle persone con diabete di tipo 2 abbia avuto un impatto sul rischio cardiovascolare e sulla mortalità rispetto alle persone con diabete di tipo 2 che avevano tutti i fattori di rischio controllati in modo ottimale e alle persone che non hanno il diabete di tipo 2”.

I ricercatori hanno analizzato i dati raccolti tra il 2006 e il 2015 utilizzando due fonti: Il Clinical Practice Research Datalink (CPRD) e il set di dati Scottish Care Information-Diabetes (SCI-Diabetes) con il collegamento ai dati ospedalieri e alla mortalità.

Più di 101.000 persone con diabete di tipo 2 sono state identificate e confrontate con quasi 379.000 persone senza diabete nel CPRD e quasi 331.000 con il diabete di tipo 2 nel SCI-Diabetes.

I ricercatori si sono concentrati su cinque fattori di rischio cardiovascolare: pressione sanguigna, fumo, colesterolo, trigliceridi e glucosio nel sangue, ed hanno esaminato l’associazione a futuri eventi cardiovascolari e morte tra questi fattori di rischio che sono stati controllati in modo ottimale. Inoltre, hanno esaminato se la presenza di malattie cardiorenali (cardiache e renali) ha avuto un impatto su queste connessioni.

La loro analisi ha trovato le seguenti informazioni.

Solo il 6% dei partecipanti con diabete di tipo 2 aveva tutti e cinque i fattori di rischio all’interno del target.

Anche quando tutti e cinque i fattori di rischio cardiovascolare erano controllati in modo ottimale, le persone con diabete di tipo 2 avevano comunque un rischio maggiore del 21% di CVD e del 31% di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca rispetto alle persone senza diabete.

L’associazione tra il numero di fattori di rischio elevati e il rischio di eventi CVD era più forte nelle persone con diabete di tipo 2 che non avevano anche malattie cardiorenali.

“Le persone con diabete di tipo 2 dovrebbero essere trattate per i fattori di rischio cardiovascolare il più presto possibile, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una malattia cardiovascolare”, ha detto Wright. “Qui c’è un reale potenziale per ridurre l’impatto complessivo del diabete di tipo 2 sui futuri eventi cardiovascolari, specialmente per i pazienti con diabete di tipo 2 che non hanno ancora ricevuto una diagnosi di CVD”.

I ricercatori hanno osservato che questa ricerca ha dimostrato l’importanza del controllo dei fattori di rischio nel suo complesso, le ricerche future esploreranno quali sono i singoli fattori che hanno il maggiore impatto sul rischio cardiovascolare e, quindi, sono i più importanti a cui mirare con gli interventi. Secondo l’American Heart Association’s Life’s Simple 7, i sette fattori di rischio che le persone possono migliorare attraverso i cambiamenti dello stile di vita per raggiungere una salute cardiovascolare ideale sono la gestione della pressione sanguigna, il controllo del colesterolo, la riduzione della glicemia, l’aumento dell’attività fisica, il consumo di cibi sani, la perdita di peso e la cessazione del fumo.

Un punto di forza evidenziato dai ricercatori è che i risultati possono essere applicati anche alla popolazione degli Stati Uniti, in quanto le linee guida per il trattamento e la gestione sono simili alla popolazione del Regno Unito studiata. Un limite di questo studio è che si tratta di uno studio osservazionale, che utilizza dati provenienti da cartelle cliniche di assistenza primaria che possono essere incomplete. Pertanto, i dati potrebbero non fornire il quadro completo dello stato di salute di questi pazienti.

Alison K. Wright, Milton Fabian Suarez-Ortegon, Stephanie H. Read et al. Risk Factor Control and Cardiovascular Event Risk in People With Type 2 Diabetes in Primary and Secondary Prevention Settings. Circulation Originally published 16 Nov 2020 https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046783Circulation. 2020;142:1925–1936

