Dopo la hit “Cotton candy” Yungblud online con il nuovo singolo “mars”: i brani anticipano il disco di inediti dell’artista, in uscita il 4 dicembre

Di lui Dave Grohl dei Foo Fighters, presentandolo agli EMAs, ha detto: “Ecco perché penso che il che il rock and roll non è morto! Signore e signori Yungblud è una vera forza della natura!”. Yungblud sta conquistando tutti e il 4 dicembre pubblicherà il suo disco di inediti, “weird”. Nell’attesa, dopo aver raggiunto ottimi risultati con “Cotton Candy”, l’artista – al secolo Dominic Harris – ha pubblicato “mars”, il nuovo singolo.

Una canzone in cui, Yungblud rivela l’eccezionale equilibrio tra convinzione e sensibilità della sua scrittura e performance, caratteristiche che avevamo già trovato nel singolo “cotton candy”, brano attualmente tra i brani più suonati dalle radio italiane.

“mars” come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) racconta la storia e l’esperienza di una giovane donna transgender che Harrison ha conosciuto durante il Warped Tour nel 2018. “Mi ha raccontato di come i suoi genitori l’hanno accompagnata ad un mio concerto e di come il nostro pubblico li ha aiutati a capire che il suo coming out non era solo una fase temporanea ma rappresentava chi lei fosse veramente”, ricorda l’artista. “Mi ha commosso-aggiunge- pensare di aver avuto un simile impatto, cambiando la percezione delle persone, semplicemente rimanendo fedeli a noi stessi”.