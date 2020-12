“Skysurfers” è il disco di debutto dei Bluedaze: l’album della band di Varese fuori sulle piattaforme digitali per RC Waves / Artist First

Fuori il primo album dei Bluedaze (RC Waves / Artist First), la band di Varese che dopo i precedenti singoli Hodad e Dreamwalk svela finalmente il suo mondo tra psych e dream pop, vantando la produzione artistica di Martino Cuman dei Non Voglio Che Clara. Il disco si intitola Skysurfers, letteralmente “surfisti del cielo”, una condizione mentale nella quale ci rifugiamo ogni volta che abbiamo bisogno.

Quanto può essere figo surfare il cielo? Secondo noi moltissimo. E poi c’entra con l’equilibrio, anche. Quell’equilibrio che ci sforziamo di trovare ogni giorno della nostra vita. Tra tutte le cose che gli altri si aspettano da noi, tra gioia e tristezza, tra luce e ombra, ecc. E’ proprio per questo che Skysurfers ha al suo interno tutte quelle sfumature emotive: a volte è groovy, altre volte malinconico, poi torna ad essere solare. Perché tutti noi siamo tutto questo, ogni giorno. (Bluedaze)

Bluedaze

Nicolò Cagnan: drums, percussions, backing vocals

Elisa Begni: lead & backing vocals

Manuel Cazzola: electric & acoustic guitar

Francesco Sergnese: electric bass, backing vocals

Additional musicians:

Edaordo Piccolo: juno106, mopho x4

Martino Cuman: tiger organ

Recorded at La Sauna New Recording Studio, Varano Borghi (VA)

Recording engineers: Enrico Mangione, Luca Martegani

Additional recordings by Martino Cuman in Sandrigo and at Pablo Estudios

mixed by Martino Cuman in Sandrigo (VI)

[assistant: Lukas Cuman]

mastered by Andrea De Bernard @ Eleven Mastering – Busto Arsizio (VA)

produced by Martino Cuman & Bluedaze

BIO

I Bluedaze sono una band dream/psych pop nata nel 2017 in provincia di Varese – a due passi dal Lago Maggiore – da un’idea di Elisa (voce e chitarra), Nicolò (batteria), Manuel (chitarra) e Francesco (basso e synth). Tra il 2018 e il 2019 registrano il loro primo album “Skysurfers” prodotto da Martino Cuman (Non Voglio che Clara) presso La Sauna Recording Studio e masterizzato da Andrea De Bernardi all’Eleven Mastering.

https://www.facebook.com/bluedaze.music/

https://www.instagram.com/bluedaze.music/

SCOPRI IL DISCO SU SPOTIFY