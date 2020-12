L’illusione ottica della scala che si muove fa impazzire il web

L’illusione ottica della scala che si muove spopola sul web: ecco il segreto della Gif “Super Illusion Brothers” diventata virale

C’è una nuova illusione ottica che sta spopolando sul web. L’utente di Twitter @jagarikin ha postato una gif soprannominata ‘Super Illusion Brothers’, che raffigura diversi ‘omini’ che corrono e si lanciano giù da una scala mobile. Dov’è l’illusione? In realtà né scala né omini si muovono come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

L’illusione ottica è creata dal cambiamento di colore, che “dice” al tuo cervello che gli omini si stanno muovendo.

Come ha spiegato la Stanford University, “se un punto luminoso appare in una posizione, e poi riappare in una posizione spostata a destra, tendiamo a vedere un singolo oggetto che si muove da sinistra a destra”.