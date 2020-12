Skrill, carte di credito o bonifici: i metodi di pagamento dei casino online per il ritiro delle vincite o il deposito di somme per giocare

Sicuramente quando scegli una piattaforma, le offerte di cui dispone ed i giochi devono essere all’altezza delle aspettative per essere scelti. Anche perché non penso che investi soldi in cose strane oppure che non sono molto chiare.

Benissimo, detto questo, penso tu convenga con me che due cose devono essere di primaria importanza in un sito di Gambling online:

Sicurezza

Metodi pagamento

Al primo posto metto sempre la sicurezza, non me ne volere, ma la tua salvaguardia deve sempre essere di primaria importanza. Con questo intendo che devi scegliere solo siti affidabili al 100% come casinoeslot.it, fiero di esporre la licenza ADM.

Si tratta di una certificazione che registra in una lista tutti i casinò ed i siti di Gambling online riconosciuti regolamentari dallo stato, dall’ente delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Considera che per rientrare all’interno di quella scelta ci sono delle regole molto dure da dover rispettare.

In secondo luogo, non perché meno importante, passiamo ai metodi di pagamento.

Prima di tutto, la licenza che sopra ti ho citato, ti permette d’essere sicuro che il casinò ti liquidi con certezza quando vuoi ritirare le vincite. Questo avvalora il fatto di poter contare su diversi tipi di pagamento, tutti sicuri e pienamente affidabili. Ovviamente anche per quanto riguarda i tuoi depositi, così da poter utilizzarli e che non spariscano senza poterli giocare.

Perciò, l’affidabilità dei tuoi conti e delle tue informazioni, è completamene gestita dagli e-wallet come i casinò online che trovi su casinoeslot.it.

Ne esistono 4 fondamentali.

Neteller. Nato ed associato immediatamente al Gambling online, rappresenta uno dei primi del settore con l’80% del mercato. Tutt’ora è il più usato e sta implementando la sua sicurezza. Come? Si tratta di affidare le informazioni personali dell’utente direttamene a conti fiduciari. Tra i nomi più noti dei casinò online lo utilizzano come metodo di pagamento. Il tutto in pochi secondi senza troppi passaggi per la registrazione.

Skrill. È un sistema di pagamento noto per la sua enorme varietà della gestione di valute. Ebbene, sono circa 41 in tutto. Inoltre puoi utilizzare sia carte di credito che di debito e tutto in tempi molto brevi. Alcuni casinò offrono dei bonus riservati ai nuovi iscritti a questo tipo di e-wallet.

Carte di credito e di debito. Tutte le piattaforme permettono, come metodo di pagamento, ogni tipo di carta senza nessun problema. È una tipologia che conosciamo tutti sia online che offline, dove la sicurezza è garantita. Ma conosci PaySafe? Si tratta semplicemente di un prepagata senza bisogno di un conto bancario annesso. La nota distintiva è la massima riservatezza, nessun dato e neanche il numero della carta o transazione.

Bonifico bancario. Non penso abbia bisogno di presentazioni. Prima o poi un bonifico tutti l’abbiamo fatto. Non è altro che il trasferimento di denaro da un conto ad un altro. l’IBAN per poter versare i soldi ed iniziare a giocare lo trovi o sul sito del casinò, oppure devi contattare l’assistenza e chiederglielo. Funziona esattamente allo stesso modo di un bonifico classico, niente di più e niente di meno.