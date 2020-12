Anche Halsey attacca i Grammy e parla di tangenti

Halsey si aggiunge alla lista degli artisti che hanno criticato i Grammy: “Una nomination solo se paghi una tangente”

Il Grammy gate sembra non avere fine. Dopo lo sfogo online di The Weeknd, escluso dalle nomination dell’edizione 2021, e i commenti di colleghi come Elton John, Kid Cudi e Drake, è Halsey a dire la sua contro la kermesse.

La cantante, anche lei fuori da ogni candidatura, ha dichiarato sui social come i Grammy funzionino solo in base a meccanismi legati esclusivamente alla “conoscenza delle persone giuste“.

“I Grammy sono un processo elusivo che riguarda spesso performance private dietro le quinte – ha detto la 26enne Halsey come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – la conoscenza delle persone giuste, campagne fatte con le voci di corridoio, con la giusta stretta di mano o con tangenti abbastanza ambigue da non sembrarlo”.

La Recording Academy farebbe, quindi, le sue scelte in base a criteri che non c’entrano sempre con “la musica, la qualità o la cultura”.