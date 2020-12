Lotteria degli scontrini al via: come ottenere il codice

Dal primo gennaio parte la lotteria degli scontrini, e non è necessario conservarli: cos’è, come funziona e come ottenere il codice per i premi

Al via la ‘lotteria degli scontrini’: dal primo dicembre è infatti possibile registrarsi sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it per ottenere il ‘codice lotteria’ da presentare a ogni pagamento- in contante o con carta- per partecipare alle estrazioni. La lotteria vera e propria partirà invece dal primo gennaio, con estrazioni settimanali, mensili e annuali e montepremi che possono arrivare fino a 5 milioni.

COS’È LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La lotteria nazionale degli scontrini è la nuova estrazione a premi introdotta dal governo per combattere l’evasione fiscale. In partenza dal primo gennaio 2021, possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro.

COME FUNZIONA LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Ogni acquisto genera un numero di “biglietti virtuali” che consentono la partecipazione alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro. Se la cifra decimale supera i 49 centesimi, si arrotonda per eccesso (per esempio, con 1,50 euro si ottengono due biglietti). Prima dell’emissione dello scontrino è necessario chiedere al commerciante di abbinare allo stesso il proprio ‘codice lotteria’.

COME OTTENERE IL CODICE LOTTERIA

Per ottenere il proprio ‘codice lotteria’ è sufficiente andare sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it e registrarsi nell’area pubblica del ‘Portale lotteria’ utilizzando il proprio codice fiscale.

OCCORRE CONSERVARE GLI SCONTRINI?

Non c’è alcun bisogno di conservare gli scontrini. Per controllare li biglietti virtuali e vittorie ci si può registrare sull’area riservata del Portale Lotteria. La comunicazione della vittoria però sarà fatta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

QUALI SONO I PREMI IN PALIO?

Le estrazioni si dividono in “ordinarie”, che premiano solo i consumatori, e “zerocontanti”, che premiano sia il consumatore che il negoziante.

Per le estrazioni ordinarie, spiega la Dire (www.dire.it), i premi sono:

Sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;

Tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;

Un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Per le estrazioni “zerocontanti” i premi sono: