I Botanici online con il nuovo EP “Kirigami”

Tornano I Botanici: fuori il nuovo ep “Kirigami” con ospiti come maggio e Tanca, Lo Stato Sociale, Giorgieness e Endrigo

I Botanici tornano con “Kirigami”, il nuovo ep uscito per le label Garrincha Dischi e Fonoprint. Un nuovo capitolo che arriva ad un anno dalla release del fortunato album “Origami”: « L’idea di pubblicare un Ep di featuring in formato digitale ci è venuta a inizio 2020 – racconta la band – il tour autunnale/invernale di Origami si avviava al termine e avevamo voglia e bisogno di tirare fuori qualcosa che gratificasse alcuni brani del disco che non erano stati singoli, ma che ritenevamo potessero avere una loro potenza peculiare».

Dopo le reloaded version di “Sfortuna” feat. maggio e Tanca e “Quarantadue” con i compagni di label Endrigo, Lo Stato Sociale e Giorgieness si aggiungono alla schiera di ospiti, amici e stimati artisti chiamati a rivisitare alcuni dei più apprezzati episodi scritti dai Botanici: «Abbiamo lavorato con alcuni degli artisti del panorama underground che più stimiamo a livello artistico e umano. A loro volta si sono mostrati entusiasti da subito di poter collaborare e crediamo che, aldilà delle logiche di mercato, la spinta rimanga sempre quella di voler fare musica, raccontare delle storie da vicino, in mezzo alle persone e con l’aiuto di esse».

I BOTANICI

I Botanici sono Il Ciani, Toni e Gas, e si formano a Benevento nel Gennaio 2015. Esordiscono nello stesso anno con una demo di 3 brani a cui segue la registrazione e pubblicazione del primo disco “Solstizio” per Garrincha Dischi.

Girano per l’Italia in tour, continuano a scrivere musica, pubblicano una versione deluxe di “Solstizio” per festeggiarne l’anno di vita e l’esaurimento della prima stampa.

Dopo un totale di 70 bellissime date, si chiudono in studio. Anticipato dai singoli “Mattone”, “Nottata” e “Camomilla” feat. Checco (Lo Stato Sociale), il secondo disco – “Origami” – esce l’8 ottobre 2019 ed è prodotto da Alberto Bebo Guidetti de Lo Stato Sociale. Il 10 dicembre esce “Capotasto”, brano pubblicato all’interno del settimo mixtape di Garrincha. Ad un anno dalla release di “Origami”, tornano con un nuovo ep di featuring dal titolo “Kirigami” atteso il 26 novembre per le discografiche Garrincha e Fonoprint.