Quentin40 protagonista di Vevo Rounds

Quentin40 protagonista dei live di Vevo Rounds: il rapper si è esibito con i singoli “Scusa ma” e “Dare gas (Veloce)”

Quentin40 è il protagonista di Vevo Rounds, la nuova serie live di Vevo. Il rapper si è esibito con “Scusa ma” e “Dare gas (Veloce)”. Quest’ultimo è il nuovo singolo di Quentin40 pubblicato venerdì 13 novembre per Island Records, brano che segna l’atteso ritorno di Quentin40 ma, al tempo stesso, rappresenta l’inizio di un percorso nuovo, una vera e propria rinascita musicale.

A distanza di oltre un anno dall’ultimo progetto solista il rapper romano, autore del singolo di grande successo “Thoiry” e riconosciuto nella scena per le parole tronche delle sue strofe ricompare sulla mappa con un brano che rivela una nuova sensibilità, un racconto maturo e definito del proprio mondo interiore.

Il singolo costituisce il primo mattone del nuovo progetto proseguendo una linea artistica già avviata nei precedenti lavori che era tuttavia rimasta in ombra rispetto all’impatto che il Quentin di “Thoiry” aveva suscitato e dimostrando ancora una volta le grandi capacità dell’artista nel sapersi mettere a nudo ed esprimersi a partire dal confronto con le proprie vulnerabilità.

Il video, girato dal collettivo Borotalco TV come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è la rappresentazione visiva di questo percorso: un “tunnel”, reale e simbolico, che il rapper decide di attraversare in una corsa necessaria per riprendere pieno possesso della propria strada.