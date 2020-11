“Puzzle di te” è il nuovo singolo di Koito

Dopo il successo dell’estate Koito, al secolo Gabriel Cardoni, pubblica il nuovo singolo dal titolo Puzzle di te: online anche il videoclip

Online il nuovo singolo e video di Koito dal titolo Puzzle di te è disponibile su youtube e su tutti i migliori digital stores.

Puzzle di te racconta la storia di un rapporto d’amore in crisi. La coppia, col passare dei giorni, arriva a vivere momenti di esasperazione fino al punto di ritrovarsi insieme nella stessa casa ignorandosi completamente come due estranei. È un brano ironico, divertente ma che allo stesso tempo fa molto riflettere.

«Il brano è nato durante il periodo della quarantena – ci spiega KOITO – pensando a quelle coppie in crisi “costrette” ad una convivenza forzata h24 che dovevano restare insieme per forza»

(Link youtube https://youtu.be/YUKClTno5Hk)

Gabriel Cardoni, vero nome di KOITO, nasce a Roma nel 1986, cresce e passa la sua infanzia nelle case popolari di Casal Bruciato (periferia Est di Roma).

Si avvicina al mondo del Rap all’età di 16 anni, a 18 anni inizia a comporre le prime basi musicali e a scrivere i primi testi.

Grazie alla musica, riesce a trasformare la rabbia in qualcosa di positivo, ad incanalarla in qualcosa di costruttivo, la musica è il suo grido che nasce dalla periferia e si amplifica nel vuoto dell’indifferenza per cercare di superarla, è una valvola di sfogo, un’amica sempre presente:

«Con le note lei mi parla con le rime gli rispondo, è la mano a cui mi aggrappo quando sto toccando il fondo» (Cit. Koito)

Anno dopo anno il sentimento che lo lega alla musica cresce e si fa sempre più forte, un legame indissolubile, una passione senza fine.

Nel 2008 da vita al gruppo SenzaRazza e nel 2009, esce il primo disco ufficiale “Senzarazza Mixtape Vol.1”, il disco vanta numerose collaborazioni con diversi rapper della scena romana (Er Gitano, Saga, Canesecco, Jesto, Diluvio, Suarez…). Da subito ha un buon riscontro e si crea un numeroso gruppo di sostenitori che si rispecchia nei testi delle canzoni, vivendo in prima persona ciò che ascoltano. Nel 2010 viene pubblicato il suo primo progetto da solista, l’Ep “Help” seguito nel 2011 da “Raccolta differenziata” e dal “Senzarazza Mixtape vol.2”. Nel 2012 pubblica l’Ep “Remember the name” e sempre nello stesso anno viene pubblicato il suo primo Lp da solista “Favole moderne”, seguito nel 2014 da “Tra sogno e realtà”.

Dal 2014 al 2020 ha collaborato con numerosi artisti della scena rap italiana. Non ridi mai è il singolo estivo uscito ad agosto.

Con il brano Puzzle di te, KOITO cambia direzione dal suo genere musicale che lo vede da sempre vicino al rap, e si porta verso una zona più indie-rock.

«Sono passato al genere indie – ci spiega l’Artista – in seguito ad un percorso e ad una evoluzione artistica, non sentivo più quel senso di appartenenza al mondo del rap che mi ha “cresciuto”».

Koito sta lavorando al suo nuovo album che conta di pubblicare a giugno del prossimo anno e il disco conterrà anche i singoli usciti in questi mesi.

Testo Puzzle di te – Koito

Ti ho dato un pezzo di me te del pezzo di me

Mi hai lasciato con l’amaro in bocca ammazzacaffè

Ti ho dato un pezzo di me te un pezzo di meth

Mi hai lasciato come un tossico al sert

mangi il mio cuore come fosse un big mac

Lo frulli e bevi come fosse un frappé

Dici che ti senti oppressa non ti senti te stessa

Sto rapporto ti stressa

Dici c’ho il mal di testa prendi un’altra compressa dici che sei depressa

(Che cosa vuoi da me)

(Ohhh) Che cosa vuoi da me che cosa vuoi da me

Mi hai rovinato pure questo week end

Che cosa vuoi da me che cosa vuoi da me da me da me da me

Ti ho dato un pezzo di me te del pezzo di me

Ti ho dato un dito di liquore hai preso un litro di jack

Ti ho dato un pezzo di me te un pezzo di che

Mi hai fatto a pezzi sono puzzle di te

Mangi il mio cuore come fossi a un buffet

Lo stappi e bevi come uno chardonnay

Dici che ti senti oppressa non ti senti te stessa

Sto rapporto ti stressa

Dici c’ho il mal di testa prendi un’altra compressa dici che sei depressa

(Che cosa vuoi da me)

Che cosa vuoi da me che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me che cosa vuoi da me

Da me da me da me da me

(Ohhh) Che cosa vuoi da me che cosa vuoi da me

Mi hai rovinato pure questo week end

Che cosa vuoi da me che cosa vuoi da me da me da me da me